Un total de 805 personas murieron en Extremadura en las listas de espera de la dependencia en el primer semestre de 2026, según el Observatorio Estatal para la Dependencia que sitúa a 8.600 personas en dicha lista en la región. De las fallecidas, 461 estaban pendientes de recibir la prestación y 344 esperando valoración. Esto supone que Extremadura es la quinta comunidad autónoma con más muertes en esta situación durante este periodo.

Por otra parte, el tiempo de espera para la tramitación de la dependencia se situó a finales de junio en 264 días en Extremadura, por debajo de la media nacional de 314 días.