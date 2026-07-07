El INFOEX estabiliza este lunes tres incendios forestales en Jerez de los Caballeros, Malpartida de Plasencia y Castuera

Este martes 7 de julio, gran parte del territorio extremeño se situará en riesgo extremo o muy alto de incendio forestal, una situación que mañana se complicará aún más con riesgo extremo en el 90% de la Comunidad.

Bajo este contexto, el INFOEX tuvo que centrar sus labores ayer en 3 focos principales:

Por una parte, se desactivaba el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal en Jerez de los Caballeros con una "evolución favorable" y ya "estabilizado". Afectó fundamentalmente a una superficie de 509 hectáreas de pasto y matorral.

También se dio por estabilizado otro incendio forestal, en este caso declarado en Malpartida de Plasencia, también en su mayoría de pasto y matorral.

Por último, y también con afección a pasto y matorral, el INFOEX desactivó el nivel 1 de peligro en un incendio en Castuera estabilizado, con evolución favorable y sin frentes activos que lo hicieran avanzar.