El PSOE de Extremadura exige explicaciones inmediatas a Guardiola por el posible caso de puerta giratoria del exgerente del SES

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha exigido hoy a la presidenta de la Junta que dé explicaciones inmediatas sobre el fichaje del exdirector gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés Piris, como directivo del Hospital Parque San Francisco de Cáceres, al considerar que existen indicios suficientes para comprobar si se ha podido producir un caso de puerta giratoria incompatible con lo establecido en el Estatuto de Cargos Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gil Rosiña ha anunciado que el Grupo Socialista ha registrado en la Asamblea una amplia solicitud de documentación para conocer con total transparencia si el nombramiento del exgerente del SES cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, reguladora del Estatuto de los Cargos Públicos de Extremadura.

En concreto, el PSOE ha solicitado copia íntegra del expediente relativo a la declaración de actividad privada presentada por Jesús Vilés Piris al amparo del artículo 34 de dicha ley, incluyendo la comunicación presentada, los informes emitidos por el Registro de Conflictos de Intereses o por cualquier otro órgano competente, los informes jurídicos existentes, la resolución sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la actividad y cualquier otra documentación incorporada al expediente. Asimismo, el Grupo Socialista ha reclamado el detalle de todas las derivaciones.

Para Gil Rosiña, "la ciudadanía tiene derecho a saber si todo se ha hecho conforme a la legalidad y si quienes han gestionado la sanidad pública cumplen escrupulosamente las incompatibilidades que establece la ley cuando abandonan sus responsabilidades públicas".

La portavoz socialista ha recordado además que una de las primeras decisiones adoptadas por PP y Vox al inicio de la legislatura, en 2023, fue eliminar la obligación de que los altos cargos comparecieran en la Asamblea para explicar su currículo y trayectoria profesional antes de ser nombrados. "Hoy entendemos perfectamente por qué quisieron acabar con ese ejercicio de transparencia", ha afirmado. En ese sentido, ha relacionado este episodio con la política sanitaria del Ejecutivo autonómico y con el incremento de las derivaciones a la sanidad privada previstas en los Presupuestos de 2026. "Ahora también se entiende por qué el Gobierno de Guardiola triplica el gasto destinado a derivaciones a la sanidad privada. Esto es lo que ocurre cuando una presidenta entiende la sanidad como un negocio y no como un derecho de todos los extremeños", ha denunciado.

Por ello, el PSOE de Extremadura ha exigido a Guardiola que comparezca y explique de manera inmediata si el Gobierno conocía esta incorporación, si se han cumplido todos los requisitos legales y si existe alguna incompatibilidad que deba ser investigada.