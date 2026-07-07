La CHT invierte 2,8 millones en conservación y mantenimiento de once presas en las provincias de Cáceres, Ávila y Madrid

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) invertirá 2,8 millones de euros en la vigilancia, explotación, mantenimiento y conservación de once presas situadas en las provincias de Cáceres, Ávila y Madrid, de las que ocho se encuentran en territorio cacereño.

Según ha informado el organismo de cuenca, los trabajos, ya iniciados a finales de junio, tendrán una duración de 24 meses y persiguen garantizar la seguridad y la correcta funcionalidad de estas infraestructuras hidráulicas, así como el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad.

Las actuaciones incluyen labores de mantenimiento ordinario, preventivo y correctivo, inspecciones visuales, monitorización continua de las presas, así como trabajos de adaptación normativa, rehabilitación e instalación de nuevos equipos.

La CHT ha dividido estos servicios en dos contratos, de tal forma que el primero, adjudicado a la empresa Ingiopsa Ingeniería por 1,36 millones de euros, comprende las presas de Los Morales (Madrid), El Pajarero (Ávila), Aulencia (Madrid), Navalmoral de la Mata y Villanueva de la Vera (Cáceres), además de la conducción de refuerzo de La Adrada.

Los trabajos comenzaron el pasado 22 de junio.

El segundo contrato, adjudicado a Sacyr Conservación por 1,43 millones de euros, afecta a las presas cacereñas de Portaje, Torrejoncillo, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Zarza la Mayor y Mata de Alcántara.

En este caso, las actuaciones se iniciaron el 24 de junio.

La CHT ha señalado que la puesta en marcha simultánea de ambos contratos "refuerza la gestión y el mantenimiento" de las infraestructuras hidráulicas dependientes del organismo de cuenca.