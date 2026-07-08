USO denuncia que Guardiola sigue sin cumplir promesas un año después de grandes incendios

El sindicato USO ha denunciado este martes que, un año después de los peores incendios de la historia reciente de Extremadura, las condiciones laborales del colectivo continúan sin mejorar y los compromisos adquiridos por la presidenta de la Junta, María Guardiola, siguen sin materializarse.

En una nota, ha recordado que el esfuerzo del verano pasado tuvo un reconocimiento institucional con la concesión de la Medalla de Extremadura al operativo INFOEX, un gesto que los bomberos forestales "recibieron con orgullo porque suponía el reconocimiento de toda una sociedad".

"Sin embargo, un año después, ese reconocimiento continúa siendo únicamente simbólico" y no compensa "el enorme sacrificio que exige una profesión que permanece disponible para intervenir en cualquier momento", ha lamentado.

"El verdadero homenaje a quienes arriesgan su vida cada verano no se hace con medallas, sino cumpliendo los compromisos adquiridos, respetando sus derechos y garantizando unas condiciones laborales y salariales dignas", ha aseverado.

La sección de Bomberos Forestales de USO ha subrayado que, durante la época de peligro alto, estos efectivos permanecen disponibles las veinticuatro horas del día durante aproximadamente la mitad de los días de la campaña, "condicionando completamente su vida para poder incorporarse al servicio con apenas unos minutos de aviso".

Por ello, defiende que esa disponibilidad permanente, unida al riesgo, la especialización y la responsabilidad, debería tener un reconocimiento acorde, pero "la realidad demuestra exactamente lo contrario".

Como prueba, ha apuntado que un bombero forestal sin antigüedad percibe unas retribuciones netas que apenas superan los 1.300 euros mensuales, una cantidad que, ha denunciado, prácticamente mantiene el mismo poder adquisitivo que hace dos décadas debido al efecto de la inflación.

Ha alegado que mientras las emergencias son cada vez más complejas y las funciones del colectivo se han ampliado a inundaciones, temporales, búsquedas de personas desaparecidas y otras actuaciones de protección civil, sus salarios continúan sin reconocer adecuadamente su labor de protección a la ciudadanía y al patrimonio natural de Extremadura.

"Mientras la Junta inaugura nuevas infraestructuras y proyecta una imagen moderna del INFOEX, existe otra realidad que permanece lejos de los focos", ha manifestado en alusión al nuevo Centro Operativo Regional (COR) del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura inaugurado la semana pasada en Cáceres, en el que la Junta ha invertido más de 4 millones de euros.

Frente a ello, ha señalado que muchas bases y puestos de vigilancia que continúan esperando inversiones, instalaciones dignas y mejores condiciones de trabajo para quienes pasan allí largas jornadas preparados para salir a cualquier emergencia.

A ello suma el "incumplimiento reiterado de una obligación tan básica" como la entrega de la uniformidad, pese a ser un derecho reconocido en el V Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura, lo que llevó a USO a iniciar el pasado septiembre el procedimiento para la interposición de un conflicto colectivo.

Después de meses intentando alcanzar una solución mediante el diálogo, ha afirmado, la Junta ha sido "incapaz de resolver un problema que nunca debió existir", de modo que el procedimiento se encuentra únicamente pendiente de la presentación de la correspondiente demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

"Los bomberos forestales no piden privilegios. No reclaman reconocimientos especiales. Reclaman algo mucho más sencillo: que se cumpla la palabra dada, que se respeten los compromisos adquiridos y que se dignifique una profesión imprescindible para Extremadura", ha insistido.

El sindicato ha apostado por el diálogo y por alcanzar acuerdos que permitan mejorar el operativo, pero ha advertido de que "la paciencia del colectivo tiene un límite", por lo que ha pedido a la Junta "hechos" y no más promesas, fotografías ni reconocimientos simbólicos.