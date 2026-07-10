Correos recorta un 75 % la contratación de verano en Extremadura, según CCOO

CCOO ha denunciado que Correos ha reducido alrededor de un 75 por ciento la contratación de verano en Extremadura respecto a la campaña estival del pasado año, un recorte que el sindicato considera el mayor registrado hasta la fecha y que atribuye a un modelo de gestión basado en el "ajuste permanente del empleo".

Para la central sindical, esta decisión no responde a una circunstancia puntual ni a necesidades organizativas coyunturales, sino que forma parte de una estrategia continuada de reducción de costes presentada bajo conceptos como "eficiencia" o "productividad" pero que, en la práctica, "se traduce en menos contratación, mayor presión sobre la plantilla y un deterioro progresivo del servicio postal público".

En una nota, ha explicado que este verano coincide una circunstancia inédita debido a que "nunca las personas que permanecen trabajando durante el periodo estival habían tenido que hacerlo con tan poca contratación de apoyo y nunca quienes esperaban acceder a un contrato de verano habían encontrado tan pocas oportunidades de empleo".

Esta situación, añade el sindicato, repercute directamente sobre la calidad del servicio que recibe la ciudadanía y agrava la sobrecarga de trabajo de los trabajadores, incrementando los riesgos psicosociales y el desgaste físico y emocional.

En este sentido, ha recordado que Correos registra actualmente los niveles de absentismo más elevados de su historia reciente, una realidad que, a su juicio, no puede desvincularse del "deterioro continuado" de las condiciones de trabajo.

Asimismo, el sindicato considera incompatible que la Dirección siga apelando al esfuerzo y al sacrificio de los trabajadores mientras mantiene una "salvaje política" de reducción de la contratación y de contención del empleo.

Por ello, ha exigido recuperar los niveles de contratación necesarios para garantizar un servicio público de calidad, cubrir todas las vacaciones, permisos y ausencias, reforzar la plantilla y abrir una agenda laboral que permita reducir la precariedad y mejorar las condiciones de trabajo.

"Sin empleo de calidad no puede existir un servicio público de calidad", ha aseverado el sindicato, para el que es contradictorio que estos recortes se produzcan mientras la Dirección de Correos insiste públicamente en presentar a la empresa como un actor estratégico para la cohesión territorial y social, y anuncia el desarrollo de nuevos servicios públicos.

Esta denuncia de CCOO coincide, ha agregado, con la publicación del Informe Anual 2025 de Correos, en el que la empresa presenta 11,5 millones de euros de beneficio.

Para el sindicato, ese resultado no puede analizarse sin tener en cuenta que "una parte relevante procede de la venta de patrimonio inmobiliario y de una política continuada de contención del empleo y reducción de costes laborales".

No es razonable presentar estos resultados como un éxito empresarial mientras la plantilla sigue perdiendo efectivos y aumentando su de trabajo.