Irene de Miguel valora “positivamente” la pena de inhabilitación para Sánchez y Gallardo para que “estos enchufes desaparezcan”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha hecho una primera valoración de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez Pérez-Castejón y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo a penas de inhabilitación. Una sentencia que Irene de Miguel ha valorado “positivamente”, porque como ha señalado “en esta tierra el clientelismo y el caciquismo son una enorme lacra que afecta a mucha gente”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha añadido que las penas de cárcel hubieran sido “excesivas” pero considera que la inhabilitación para el cargo público es “una pena bastante ajustada” y ha indicado que desde Unidas por Extremadura esperan que esta sentencia “haga además que estos enchufes desaparezcan de las instituciones públicas”. Además, De Miguel ha señalado que van a “perseguir estos enchufes que sabemos que existen también a día de hoy” y ha destacado que el Partido Popular “actúa de la misma manera que actúa el partido socialista”.