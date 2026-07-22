La impartición de grados presenciales de UNINDE se retrasa al curso 2027-2028

La impartición de grados presenciales por parte de la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE), la primera privada de Extremadura, se retrasa al curso 2027-2028, mientras que el inicio de los másteres online se mantiene para el primer trimestre del año próximo.

Así lo indicado a EFE el director del proyecto, Antonio Rubio, que ha recalcado que el inicio de los grados en 2027 no supone ninguna "frustración" ni "varapalo", ya que los plazos eran "muy justos" y arrancar este curso era más "un deseo que una posibilidad".

En este sentido, ha recordado que la Asamblea de Extremadura aprobó en octubre pasado la ley de reconocimiento de UNINDE, que ofertará titulaciones en las modalidades presencial, virtual e híbrida.

A partir de ahí, ha explicado, se abrían varios frentes en los que trabajar, como el proceso para contratar al profesorado, la plataforma online, las infraestructuras o los certificados de calidad de los estudios.

En este sentido, ha asegurado que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha dado el visto bueno a todos los grados y másteres de UNINDE.

Rubio ha destacado especialmente el reconocimiento a las tres titulaciones de Ciencias de la Salud -Psicología, Fisioterapia y Enfermería, en las que se exige un "plus" porque necesitan de laboratorio y otros requisitos.

Ha afirmado que las cuestiones administrativas y el proceso de contratación de profesorado y de trabajadores de administración y servicios está ya resueltas.

UNINDE ha recibido casi mil currículos de docentes de diferentes perfiles.

Rubio también ha advertido de que la captación de alumnado y para retener aquí del talento y para que vengan a Extremadura estudiantes de otras regiones requiere un "tiempo no pequeño" y una campaña de comunicación.

Por otro lado, ha indicado que la obra en el edificio que compraron en la avenida Antonio Masa Campos, de 2.000 metros cuadrados de superficie, estará terminada para principios del próximo años.

De forma paralela sigue la tramitación del edificio que se levantará en la avenida de Elvas, de unos 5.500 metros cuadrados de superficie.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado 24 de junio la aprobación inicial del estudio de detalle de esta actuación urbanística.