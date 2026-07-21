El número de ATE-Cuidadores crecerá hasta 447 en el curso 2026-2027

Extremadura contará el curso 2026-2027 con 447 Auxiliares Técnicos Educativos (ATE)-Cuidadores, un 20 % más respecto al 2024-2025 y su jornada laboral aumentará al cien por cien, según el secretario general de Educación, José Pedro Catalán.

Estos son algunos de los datos que ha ofrecido este lunes Catalán, que ha comparecido ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura para responder a una pregunta de la diputada de Unidas Nerea Fernández.

El secretario general ha expuesto que para atender a la diversidad del alumnado el sistema educativo cuenta con medidas ordinarias, extraordinarias y en ocasiones excepcionales.

Y no sólo participan los especialistas, sino el conjunto de la comunidad educativa, formada por más de 18.000 profesionales, ha recalcado.

Es decir, desde profesionales de orientación o ATE-Cuidadores hasta conserjes, pasando por el profesorado de todas las áreas o los equipos directivos, además de contar con aulas TEA, aulas abiertas o centros de educación especial.

En este contexto, ha destacado la tendencia al alza del número de docentes a pesar de que la reducción de alumnado es una realidad.

Catalán ha señalado que la formación se ha duplicado prácticamente hasta alcanzar a 4.500 profesionales.

Entre otros datos de recursos específicos, ha detallado que los ATE-Cuidadores han pasado 370 en el curso 2024-2025 a 417 del anterior, mientras que para el próximo serán 447.

Y su jornada laboral ha pasado del 80 al 90 % y llegará cien por cien en el curso 2026-2027

Ha indicado que en el programa Proa+ el número de profesionales se incrementará de los 135 del curso 2024-2025 a los 154 para el siguiente y Conecta-2 de 206 a 227 a partir de septiembre.