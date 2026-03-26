Ingresa en prisión un hombre detenido tras incautarle más de 2 kilos de cocaína cerca de Trujillo

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Comandancia de Cáceres, han llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas que se ha saldado con la detención de un hombre como supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y que ha ingresado en prisión.

En esta actuación se han incautado algo más de 2 kilos de cocaína, en torno a 10.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, munición de un arma de fuego (pistola), una báscula de precisión y una defensa extensible.

La investigación se inició en el mes de julio de 2025 cuando, en un control policial establecido en una vía de comunicación próxima a la localidad de Trujillo, la Guardia Civil aprehendió dos paquetes de cocaína, tras haberse desprendido de ellos la persona que los transportaba.

Los agentes abrieron una investigación para tratar de esclarecer los hechos, obteniendo indicios acerca de la implicación de un hombre, sospechoso en el delito investigado.

Durante la investigación, los agentes averiguaron que esta persona operaba en las provincias de Cáceres y Madrid y que transportaba partidas de droga, gravemente perjudiciales para la salud, tratándose de un proveedor de cantidades de notoria importancia.

En el marco de las investigaciones, y sobre la base de los indicios y pruebas obtenidos, el pasado 17 de marzo, se procedió a la realización de dos diligencias de entrada y registro en sendos inmuebles, ubicados en una localidad del sur de Madrid, relacionados con el sospechoso, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras la práctica de los registros, y como resultado de las investigaciones, se incautaron algo más de 2 kilos de cocaína, unos 10.000 euros, un vehículo de alta gama, una báscula de precisión supuestamente utilizada para el pesaje y preparación de las sustancias estupefacientes para su posterior distribución, una defensa extensible y munición de un arma corta (pistola).

Asimismo, se procedió a la detención de la persona investigada, un hombre de 46 años, como supuesto autor del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

Tras ser puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 1 de Trujillo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.