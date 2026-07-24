APAG Extremadura Asaja acampará frente a Presidencia de la Junta si no pone en marcha ayudas para el sector del cereal

La organización agraria APAG Extremadura Asaja convocará una protesta frente a Presidencia de la Junta el próximo mes de septiembre, si el Ejecutivo regional no pone en marcha ayudas al sector del cereal de invierno ante el "mal año" que ha registrado y "el abandono demostrado por parte de las administraciones".

Así lo ha avanzado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en rueda de prensa este jueves en Mérida, en la que ha señalado que con la cosecha ya finalizada, "se confirman las peores estimaciones" de la organización, con una reducción de la producción superior al 30 por ciento.

En su intervención, Metidieri ha lamentado que tras "un año climatológico adverso", los cereales de invierno "vuelven a ser los grandes perjudicados", ya que la superficie sembrada "continúa reduciéndose año tras año".

Según los datos que ha aportado, en esta campaña se ha registrado un 15 por ciento menos de superficie sembrada que en 2025, ya que en total se han sembrado 178.000 hectáreas en la región entre avena, cebada, centeno, trigo y triticale, según datos provisionales según el FEGA.

Metidieri ha comparado estos datos con los de 1999, cuando se registraron 98.335 solicitudes de la PAC y se declaraban 309.000 hectáreas de cereal, para comprobar el "fuerte retroceso" que ha sufrido el sector en Extremadura, ya que en 2026 se han solicitado unas 41.000 PAC.

El dirigente agrario ha destacado que la producción media se ha situado en 2.300 kilos por hectárea, lo que "confirma la primera estimación de 407.000 mil toneladas", mientras que si los costes de producción ascienden a 800 euros por hectárea, "se necesitan unos 4.000 kilos por hectárea para cubrir los costes de producción".

Ante esta situación, Metidieri ha calculado que las pérdidas ascienden a 350 euros por hectárea, lo que equivale a algo más de 62 millones de euros, por lo que ha criticado que ante una "situación tan difícil" para el campo extremeño, las administraciones "miran hacia otro lado mientras el sector se arruina producción a producción".

En ese sentido, ha destacado que el Ministerio de Agricultura otorga ayudas a los fertilizantes de 38 euros por hectárea, mientras que la Junta de Extremadura no ha puesto estas ayudas, señala APAG Extremadura Asaja en nota de prensa.

Por todo ello, Metidieri ha reclamado a la Junta de Extremadura "soluciones reales ya", que pasan por complementar la ayuda a los fertilizantes del Ministerio de Agricultura, "como mínimo en la misma cuantía", poner en marcha una ayuda integrada ya para los cereales; la autorización excepcional de la quema controlada de rastrojos para evitar plagas, enfermedades y malas hierbas, o un plan de ayudas como el que se aprobó en la primavera de 2023, dotado con 10 millones, señala.

Advierte Metidieri que "de no haber respuesta por parte de la Junta de Extremadura en las próximas semanas", el septiembre traslarán reivindicaciones a la Presidenta de la Junta mediante una acampada.