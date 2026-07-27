Regantes de Jerez de los Caballeros reclaman la reparación urgente de la presa de Valuengo

La Comunidad de Regantes de Jerez de los Caballeros ha reclamado a la Junta la reparación integral de la presa de Valuengo, actuación ya proyectada y licitada que ve urgente debido al riesgo para el regadío, el abastecimiento y la industria de la zona.

A su juicio, las reparaciones provisionales realizadas durante los últimos años ya no son suficientes, por lo que ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute "de forma inmediata" las obras previstas una vez finalice la actual campaña de riego.

Se trata de una infraestructura "estratégica", ha apuntado, de la que depende el regadío de cientos de hectáreas agrícolas, el abastecimiento de agua de la población de Jerez de los Caballeros, Brovales, Valuengo y La Bazana y el suministro a una de las principales industrias de la comarca.

Según ha explicado la Comunidad de Regantes, la presa, construida a finales de la década de los cincuenta, ha sufrido durante décadas un mantenimiento "insuficiente", limitándose a actuaciones de urgencia cuando aparecían averías.

Uno de los principales problemas afecta a las tres compuertas de desagüe del embalse, cuya situación llegó a poner "en serio peligro" el desarrollo de la campaña de riego de 2025.

En aquel momento se realizó una reparación de emergencia que permitió continuar temporalmente con el servicio, mientras la Junta anunciaba una intervención integral al finalizar la campaña de riego, obras que nunca llegaron a ejecutarse, han lamentado los regantes a pesar de que se rebajó el nivel del embalse para facilitar los trabajos.

Posteriormente, la Administración autonómica licitó un proyecto que contempla la reparación de las compuertas, el desagüe de fondo, la mejora de barandillas, alumbrado, accesos y otros elementos de seguridad de la presa.

No obstante, la Comunidad de Regantes ha considerado que los plazos administrativos retrasarán "durante meses" el inicio efectivo de unas obras "imprescindibles".

Así, ha recordado que a comienzos de 2026, el embalse alcanzó niveles muy elevados por las fuertes lluvias, generando una situación de riesgo que obligó a adoptar medidas extraordinarias y al desalojo preventivo de vecinos de Valuengo y La Bazana.

Como consecuencia de aquella situación, se mantuvo el embalse por debajo de los 19 metros de altura, muy lejos de su capacidad máxima de aproximadamente 24 metros, realizando importantes desembalses de agua y efectuando una nueva reparación provisional sobre las compuertas, han apuntado los regantes.

Esta circunstancia ha provocado que la campaña de riego de este año comenzara con un nivel de agua de aproximadamente 21,70 metros, una reserva que, según los regantes, resulta "insuficiente" para garantizar con normalidad una campaña que habitualmente se prolonga desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre.

La Comunidad de Regantes ha advertido de que, si las condiciones meteorológicas no mejoran, la campaña podría verse interrumpida a mediados o finales del mes de agosto, con las pérdidas económicas que ello supondría para las explotaciones agrícolas.

No obstante, la organización ha insistido en que el problema trasciende al sector agrícola, pues la presa también garantiza el suministro de agua potable a miles de vecinos, entre otros aspectos.

Por ello, la Comunidad de Regantes ha solicitado que, tras la presente campaña de riego, la Junta inicie de manera inmediata la ejecución de las obras ya proyectadas y licitadas de una infraestructura "esencial para el futuro de Jerez de los Caballeros y de toda su comarca", ha concluido.