Sínkope, Porretas o Eskorzo en el Raya Rock de San Vicente de Alcántara el 7 y 8 de agosto

La localidad pacense de San Vicente de Alcántara acogerá el festival Raya Rock durante el fin de semana del 7 y 8 de agosto, bajo el lema 'Ruge Fuerte', cuyo cartel componen diez formaciones.

La cita musical, de acceso totalmente gratuito, busca afianzarse como un punto de encuentro para los aficionados al rock, el punk y el metal en la franja fronteriza hispano-lusa.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural AMIROYO (Amigos del Rock y otros), tiene como finalidad dinamizar la oferta cultural en los entornos rurales extremeños y poner en valor las tradiciones y la identidad de la zona.

El cartel para edición incluye actuaciones de bandas como Sínkope, Porretas, Eskorzo, No Konforme, Headon, Kamikazes, Ochobre, Pitera y Rienda Suelta.

La oferta de conciertos se completa con Presbicia, grupo de homenaje a La Polla Records, y Extreme Straits, banda tributo a Dire Straits.

Las sesiones de música en directo contarán asimismo con las intervenciones de los Dj’s Lorazepan y Picher Kaos.

Junto a la programación musical, la organización ha habilitado infraestructuras complementarias que incluyen zona de camping, espacio camper, área de food trucks y un mercadillo de artesanía.

El festival forma parte de la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA), entidad creada para coordinar esfuerzos entre distintas iniciativas de la región y promover el trabajo colaborativo en el sector cultural rural.

El proyecto cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, así como con la colaboración del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, la Mancomunidad Sierra de San Pedro-Los Baldíos y diversos comercios y empresas del entorno local.

Para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa, la Asociación Cultural AMIROYO mantiene abierta la vía de incorporación de nuevos socios a través de sus canales de contacto y redes sociales.