Cáceres estrena la primera fase de la Ronda Sureste tras una inversión de 18,6 millones de euros

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha inaugurado este lunes la primera fase de la Ronda Sureste de Cáceres, acompañado por el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, en un acto en el que ha destacado la importancia de esta actuación para mejorar la movilidad y favorecer el desarrollo de la capital cacereña.

La nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión de 18,6 millones de euros, permitirá mejorar la conexión entre Nuevo Cáceres, Casa Plata, el recinto ferial y los accesos del sur de la ciudad, con lo que ofrecerá una alternativa "más rápida, segura y eficiente" para los desplazamientos diarios.

Durante su intervención, Ramírez ha señalado que la ronda supone "mucho más que una carretera", ya que contribuye a construir una ciudad más conectada, accesible y competitiva.

Asimismo, ha subrayado que las infraestructuras son una "prioridad" para la Junta de Extremadura porque generan oportunidades, impulsan la actividad económica y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

El consejero también ha puesto en valor la construcción de una pasarela metálica de 165 metros que garantiza la continuidad del trazado histórico utilizado por peregrinos, peatones y ciclistas.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los técnicos, empresas y profesionales que han hecho posible la ejecución de la obra y ha tenido un recuerdo especial para Manuel Cancho, recientemente fallecido, por su contribución al desarrollo de numerosas infraestructuras en la región, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Ramírez ha recordado que esta actuación tendrá continuidad con una segunda fase que completará la conexión con la N-523, y ha asegurado que la puesta en servicio de esta ronda demuestra el compromiso de la Junta con las infraestructuras útiles, el desarrollo de Extremadura y la mejora de los servicios públicos.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos ha subrayado que este tramo de la Ronda Sureste va a agilizar la conexión entre barrios, cosiendo la ciudad de un modo "más orgánico y sostenible".

Así, la puesta en servicio de este tramo de casi 2 kilómetros permitirá descongestionar el tráfico del centro de la ciudad y facilitará los enlaces con la Nacional 523 (antigua EX-100 hacia Badajoz), la autovía A-66 y la autovía A-58. Además, el proyecto suma casi 2 kilómetros de senda peatonal y carril bici para el disfrute, el paseo y la práctica deportiva de los vecinos en su entorno natural.

"Cuando uno ve cómo se pasa de un proyecto a un plano, de un plano a ver las máquinas trabajando, y de las máquinas a, como va a pasar dentro de un rato, a poder circular por esta vía, se siente tremendamente orgulloso de cómo ese trabajo que se ha desarrollado en los últimos meses, cómo esa coordinación entre instituciones y sobre todo ese trabajo técnico de tantas y tantas personas tiene su fruto y llega a buen puerto", ha destacado Mateos durante su intervención.

El alcalde ha expresado además su gratitud a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por su "compromiso" con la ciudad de Cáceres.

"Vaya desde aquí en el día de hoy mi gratitud a todos los que habéis hecho posible que esta vía esté a disposición no solo de los vecinos de Cáceres, sino de muchos de los ciudadanos de esta región y de fuera de ella que circulan por dos de las vías más utilizadas de nuestra comunidad autónoma como es la A-66 y la A-58", ha recalcado.

El primer edil cacereño también se ha mostrado consciente del trabajo que ha supuesto este ambicioso proyecto, con un presupuesto de entorno 19 millones de euros que se ha impulsado desde la Consejería de Infraestructuras, en primer lugar con el exconsejero Manuel Martín Castizo, al que ha agradecido su trabajo y su compromiso con esta infraestructura, y actualmente con el consejero Francisco Ramírez.

Una actuación que se ha realizado en coordinación con diferentes servicios del Ayuntamiento de Cáceres, (Parques y Jardines, Infraestructuras e Urbanismo), según ha informado el consistorio cacereño en nota de prensa. "La profesionalidad de todos se traduce hoy, sin ninguna duda, en una gran obra para la ciudad de Cáceres", ha apuntado.

Asimismo, el alcalde ha dedicado unas palabras hacia Manuel Cancho, servidor público recientemente fallecido. "Quiero tener como alcalde de Cáceres palabras de agradecimiento y de reconocimiento para alguien que, como servidor público, sin ninguna duda, hizo mucho por esta ciudad e hizo mucho por esta provincia", ha asegurado.

Mateos ha concluido su intervención señalando que "Cáceres sigue sumando, sigue creciendo y, sobre todo, sigue modernizándose", y lo hace gracias a infraestructuras como la que hoy se pone en servicio.