Valverde de la Vera instala en sus calles toldos realizados en ganchillo y otras técnicas por vecinas de la localidad

La localidad cacereña de Valverde de la Vera ha vuelto a instalar este verano en sus calles una especie de toldos realizados en ganchillo y otras técnicas, por vecinas de la localidad, y en cuya elaboración utilizan materiales reciclados.

La elaboración e instalación de estas estructuras se enmarca en el proyecto de cooperación vecinal 'Tejiendo la calle' en el que tejedoras y vecinas de la localidad tejen a mano grandes estructuras ligeras que se instalan en las calles de Valverde de la Vera " modo de parasoles que aportan sombra durante los meses más calurosos".

Una iniciativa que arrancó en 2012 y en la que, catorce años después, continúan tejiendo, en un diseño original de Marina Fernández Ramos, desarrollado en colaboración con las tejedoras y vecinos de esta localidad, y que "visibiliza la identidad de nuestra comunidad rural"

Cabe destacar que Valverde de la Vera cuenta con alrededor de 500 habitantes, es Conjunto Histórico Artístico y ha sido nombrado uno de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Además de funcionar como protectores solares durante el día, las piezas "llevan incorporada luz por la noche, acompañando el camino a la plaza".

Para la elaboración de las piezas, las tejedoras reutiliza material plástico, "tratando de alargar el ciclo de vida útil de este material contaminante, transformando deshechos en elementos bellos y funcionales", para lo cual, durante el año, hacen acopio de bolsas de la compra y plásticos de embalajes que transforman en largas tiras con las que preparan ovillos para tejer.

También tejen con plásticos reciclados que adquieren "de colores especiales y mayor resistencia para piezas singulares" y realizan piezas con telas producidas a base de botellas PET recicladas", según explica Marina Fernández en nota de prensa.

A esto se une que en 2022 comenzaron a reutilizar una lona plástica publicitaria gracias a la cesión del anuncio de una serie de estuvo instalado en la Gran Vía de Madrid, e incorporan además una nueva tipología de piezas en las que intervienen redes de pesca en desuso que nos envía José Luis, un marinero y tejedor de redes desde Pasajes, barrio pesquero de San Sebastián.

También en 2024 las participantes comenzaron a tejer con algodón reciclado, para así contar con piezas más perdurables en el tiempo, que vuelven a instalar en cada edición, y cuando se estropean por el uso y el impacto solar, hacen talleres de reparación.

TÉCNICAS EMPLEADAS

Cabe destacar que la técnica que emplean para la confección de los parasoles es la tradicional de ganchillo adaptada a una escala mayor, y han ido incorporando progresivamente otras técnicas textiles, animando a que más personas puedan unirse a la iniciativa.

En ese sentido, además del ganchillo, han trabajado el bordado sobre malla, el tejido sobre bastidor - aros de hula-hoop - el collage con decoración tipo picao, la pintura sobre tela, el calado de telas y lonas, el tejido sobre redes y el patchwork de retales, entre otras.

Con todo ello, cada participante elabora a mano sus diseños personales con libertad creativa, "cada cual a su ritmo, de manera voluntaria y placentera, y los aporta a la instalación común" para "arropar" las calles de Valverde de la Vera.

Para su formación, en el marco del proyecto realizan talleres o encuentros en la Casa de la Cultura y en la plaza del pueblo, donde comparten experiencias y conocimientos, las más expertas enseñan a las personas que están aprendiendo, y muestran los tejidos en proceso.

Estos toldos artesanales estarán instalando en las calles de Valverde de la Vera para dar sombra hasta finales de agosto.