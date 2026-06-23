La Diputación pacense destina 7,35 millones para vehículos eléctricos municipales

La Diputación de Badajoz destinará más de 7,35 millones de euros al Plan Movem II, que tiene como objetivo dotar de vehículos 100 por 100 eléctricos a municipios y entidades locales menores de la provincia.

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP) ha publicado las bases reguladoras de este plan de fomento de la movilidad sostenible en la provincia, que supone la entrega de un vehículo eléctrico y de un cargador mural tipo 2 a cada entidad beneficiaria, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Los vehículos podrán ser un turismo, un turismo equipado para uso policial o una furgoneta, en función de las necesidades de cada ayuntamiento.

La finalidad de esta iniciativa es impulsar la transición energética mediante “la electrificación progresiva de las flotas municipales, reducir las emisiones contaminantes y la dependencia de los combustibles fósiles, reforzar la cohesión territorial y contribuir a combatir la despoblación, además de mejorar la calidad del aire y la eficiencia energética en los municipios de la provincia”.

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria inicial de más de 7,35 millones de euros, con posibilidad de ampliación si existe disponibilidad presupuestaria.

Las ayudas tienen carácter de subvención en especie, por lo que “los beneficiarios recibirán directamente el vehículo y el cargador adquiridos previamente por la Diputación de Badajoz mediante el correspondiente procedimiento de contratación”, ha precisado esta institución.

La partida máxima estimada por beneficiario dependerá del vehículo seleccionado, pues en el caso del turismo se contempla hasta 40.600 euros, del turismo con equipamiento policial hasta 45.300 euros y de la furgoneta hasta 38.000, todos ellos junto al cargador.

La concesión de las ayudas se realizará mediante concurrencia competitiva atendiendo a criterios objetivos”, con una puntuación máxima de 12 puntos por la población del municipio, aspecto en el que se beneficia los de menor número de habitantes.

También se tiene en cuenta la actual disponibilidad de vehículos eléctricos en la flota local -las poblaciones sin estos coches obtendrán cuatro puntos- o de la existencia de estación de recarga del anterior Plan Movem, ya que sin esta infraestructura se lograrán dos puntos.

En caso de empate tendrá prioridad la entidad local con menor población.