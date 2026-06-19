La Junta de Extremadura ha iniciado obras de climatización en 74 centros educativos y otros 130 se sumarán este año

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha defendido el impulso que está dando el Ejecutivo regional a la climatización de las aulas para afrontar las altas temperaturas especialmente en las últimas semanas del curso, que está permitiendo la ejecución de actuaciones en 74 centros así como se espera que otros 130 se acojan a la convocatoria de subvenciones de este año.

"El gobierno de María Guardiola ha sido el primero en poner medidas para afrontar las altas temperaturas en las aulas", ha sentenciado la consejera, ante una pregunta en el Pleno de la Asamblea de este jueves de la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, quien ha reprochado que este final de curso nuevamente la respuesta ante las altas temperaturas en las aulas haya sido acortar la jornada lectiva en aquellas zonas de la región donde se han activado avisos meteorológicos.

En su intervención, Valencia ha subrayado que por primera vez se ha creado dentro de la Consejería de Educación una Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas, un reflejo de la importancia que el Ejecutivo regional da a unos espacios que estaban "olvidados" por el anterior gobierno socialista.

Asimismo, ha recordado que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, actualmente en tramitación parlamentaria, contempla 83 millones de euros para obras en los centros educativos, y 30 millones para obras de eficiencia energética para los institutos de Educación Secundaria para el autoconsumo eléctrico.