Suspenden los fuegos artificiales de la inauguración de la Feria de San Juan de Badajoz por el riesgo de incendios forestales

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que, debido a la normativa autonómica y el índice de peligro de incendios forestales para el próximo viernes 19 de junio, no se podrán lanzar los fuegos artificiales previstos para la inauguración de la Feria de San Juan 2026.

Cabe recordar que dentro de la programación de la feria cada año se puede disfrutar de dos actos pirotécnicos, uno de menor índole durante la inauguración y otro de mayor tamaño y ya tradicional coincidiendo con la noche de San Juan.

En este sentido, en la presentación del programa de este año la pasada semana el concejal delegado del área, José Antonio Casablanca, incidió en que la Feria de San Juan de Badajoz contemplaba para este año los fuegos artificiales que se suelen lanzar coincidiendo con la inauguración del día 19, y los tradicionales de la noche de San Juan desde el Puente de Palmas, precedidos por el concierto de la Orquesta de Extremadura junto al río Guadiana en el embarcadero de la margen derecha.

Sobre esto último y a la vista de la entrada en vigor en Extremadura de la época de peligro alto de incendios forestales y que, como novedad, se prohíben los fuegos artificiales cuando el riesgo sea alto o extremo, Casablanca señaló ese día que en su momento, cuando se conoció esta indicación, se habló con la Junta, de modo que explicó que "en principio no tiene por qué afectarnos".

Asimismo y en concreto ante los fuegos de la noche del 23 de junio recordó que se trata de un espacio "bastante seguro" que cuenta con un retén específico de los bomberos.

No obstante, con el anuncio del consistorio de este miércoles se cancelan los fuegos previstos para este viernes día 19, en concreto estaban programados a partir de las 22,30 horas tras el encendido de la portada, mientras que sobre los de San Juan, previstos para las 23,30 horas, fuentes municipales reconocen que es pronto para la previsión, que se suele publicar con tres días de antelación, y avanzan que se informará en el caso de que haya alguna novedad.