Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Messi hace historia y se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales
El Mundial 2026 sigue dejando grandes protagonistas. Argentina debutó con una contundente victoria ante Argelia (3-0) gracias a un histórico hat-trick de Lionel Messi, que igualó los 16 goles de Miroslav Klose y convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y confirmó que, a sus 39 años, sigue siendo decisivo en la gran cita del fútbol. También brilló Noruega, que regresó a una Copa del Mundo por la puerta grande al imponerse a Irak (4-1) con un doblete de Erling Haaland.
La competición continúa este miércoles con dos de los debuts más esperados del torneo. Portugal se enfrentará a la República Democrática del Congo con el cartel de favorita y con el foco puesto en Cristiano Ronaldo, que también alcanzará la histórica cifra de seis Mundiales disputados. Por su parte, Inglaterra iniciará su camino ante Croacia en el estreno mundialista de Thomas Tuchel al frente de los Three Lions, después de una convocatoria que ha generado debate por varias ausencias destacadas.
Portugal, la última oportunidad de Cristiano y una generación sin excusas
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Noruega toma ventaja en el Grupo I
El 4-1 frente a Irak sitúa a Noruega entre las selecciones más destacadas de la primera jornada. Los escandinavos mostraron una gran pegada, liderados por el doblete de Haaland, y sumaron tres puntos que les permiten compartir el liderato del Grupo I junto a la Francia, vencedora ante Senegal (3-1).
Irak, pese al gol de Aymen Hussein, quedó penalizada por sus errores defensivos y necesitará puntuar ante Francia para mantener intactas sus opciones de clasificación.
Haaland lidera el regreso de Noruega al Mundial
Noruega regresó a un Mundial 28 años después con una convincente victoria por 4-1 ante Irak. El gran protagonista fue Erling Haaland, que marcó un doblete en su debut mundialista. Completaron la goleada Leo Østigård y un gol en propia puerta de Aymen Hussein, que también había sido el autor del tanto iraquí.
Messi hace historia y se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales
Lionel Messi volvió a hacer historia en el estreno de Argentina. El capitán albiceleste anotó los tres goles de la victoria ante Argelia (3-0) y firmó el primer hat-trick del Mundial 2026 con el que se ha convertido en el máximo goleador histórico de los mundiales.
En el partido de su sexta Copa del Mundo, Messi abrió el marcador con un potente disparo lejano y completó su exhibición con otros dos tantos que certificaron el triunfo de la vigente campeona del mundo.
Francia vence a Senegal (3-1) e impone su autoridad
La selección gala venció anoche 3-1 a Senegal en su debut en el Mundial de 2026. Los goles de Mbappé y Barcola dieron el triunfo al combinado de Didier Deschamps, sumando así los tres primeros puntos en la fase de grupos.
En la primera mitad, el partido estuvo igualado, con ocasiones para ambos equipos. Sin embargo, la jerarquía de la selección francesa en los Mundiales se impuso en el tramo final del encuentro con los goles de Mbappé, que estuvo fallón pero que logró materializar hasta en dos ocasiones, y Barcola, que entró en la segunda parte y convirtió en su primer disparo a puerta.
Ya en el descuento, el gol de Mbaye logró maquillar el resultado pero no evitar la derrota de Senegal
También pondrá la primera piedra Inglaterra
Inglaterra también se estrenará en esta Copa del Mundo de 2026. Con Harry Kane a la cabeza de su selección, los ingleses quieren comenzar con buen pie su camino. Sin embargo, tendrán que superar a una gran selección como lo es Croacia.
Finalista en 2018 y tercera en 2022, la selección croata se ha convertido en los últimos años en un equipo muy exigente. Será el duelo más exigente para ambas selecciones, que luego tendrán que enfrentarse a Ghana y Panamá.
Portugal, ante una oportunidad única
La selección lusa se encuentra ante una oportunidad inigualable para lograr su primera estrella. En el sexto Mundial de Cristiano Ronaldo, Portugal cuenta con una de las mejores plantillas de su historia, lo que la posiciona como principal favorita a ganar la Copa del Mundo.
Será esta tarde a las 19:00 horas cuando el combinado dirigido por Roberto Martínez se estrene ante la República Democrática del Congo.