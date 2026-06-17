Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Messi hace historia y se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales

Francia vence a Senegal (3-1) e impone su autoridad

La selección gala venció anoche 3-1 a Senegal en su debut en el Mundial de 2026. Los goles de Mbappé y Barcola dieron el triunfo al combinado de Didier Deschamps, sumando así los tres primeros puntos en la fase de grupos.

En la primera mitad, el partido estuvo igualado, con ocasiones para ambos equipos. Sin embargo, la jerarquía de la selección francesa en los Mundiales se impuso en el tramo final del encuentro con los goles de Mbappé, que estuvo fallón pero que logró materializar hasta en dos ocasiones, y Barcola, que entró en la segunda parte y convirtió en su primer disparo a puerta.

Ya en el descuento, el gol de Mbaye logró maquillar el resultado pero no evitar la derrota de Senegal