El extremeño Primitivo Gómez Pascual es nombrado vicepresidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes

El secretario de la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura (Regantex), Primitivo Gómez Pascual, ha sido nombrado vicepresidente primero de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), la principal organización representativa de los regantes españoles.

La designación se ha producido recientemente durante la renovación de los órganos de gobierno de FENACORE, cuyos cargos se renuevan cada cuatro años. Gómez Pascual asumirá esta responsabilidad durante el próximo mandato, convirtiéndose en uno de los máximos representantes del regadío nacional.

Agricultor de profesión y con una amplia trayectoria en el asociacionismo agrario, Primitivo Gómez Pascual mantiene una estrecha vinculación con las comunidades de regantes desde 1997. Desde 2009 preside la Comunidad de Regantes de Valdecañas y, desde 2021, ocupa la presidencia de Fertajo, organización que representa a las comunidades de regantes de la cuenca del Tajo en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

Como presidente de Fertajo, Primitivo Gómez Pascual forma parte de la Comisión Permanente de FENACORE, órgano integrado por la presidencia y tres vicepresidencias.

Su elección como vicepresidente primero supone un reconocimiento a la labor desarrollada durante años en defensa de los intereses de los regantes y otorga una mayor capacidad de interlocución con las administraciones públicas y los organismos responsables de la gestión del agua, señala Regantex.

"Este nombramiento me permitirá participar en más reuniones, disponer de más información y seguir trabajando para defender los intereses de los regantes, fortaleciendo la comunicación y la colaboración entre las administraciones y las comunidades de regantes", ha señalado Gómez Pascual.

Desde Regantex consideran que esta designación representa un "importante avance para el regadío extremeño", y "todo un hito" que una organización vinculada al regadío de la región alcance una representación de tan alto nivel dentro de FENACORE, lo que permitirá trasladar con "mayor fuerza" las necesidades y reivindicaciones de los regantes extremeños al ámbito nacional.

Entre los principales desafíos que afronta el sector destacan la planificación hidrológica del próximo ciclo 2028-2033, la revisión de los caudales ecológicos, la necesidad de acelerar los procesos de modernización de regadíos, la gestión de las sequías y el desarrollo de nuevas infraestructuras de almacenamiento y regulación.

En este contexto, Primitivo Gómez Pascual ha subrayado la importancia de impulsar soluciones que permitan contar con explotaciones más modernas, eficientes y rentables. "Nuestro objetivo es lograr unos regadíos más competitivos y sostenibles", señala.

Añade que solo así podrán "garantizar la rentabilidad de las explotaciones y favorecer el necesario relevo generacional en el campo", ha afirmado.