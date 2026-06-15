Extremadura es la única región con el metro cuadrado por debajo de los 1.000 euros

Extremadura es la única comunidad autónoma en la que el metro cuadrado vale menos de 1.000 euros (970,5 euros) y su récord lo marcó en 2008 con 1.027 euros, en un ranking donde la región más cara de España es la Comunidad de Madrid (4.075 euros/m2), según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995.

El precio de la vivienda batió su récord histórico en el primer trimestre del año en Andalucía; Baleares; Canarias; Cataluña; Comunidad Valenciana; Galicia; Navarra; País Vasco; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la 'burbuja' inmobiliaria en Aragón; Asturias; Cantabria; Castilla y León; Castilla-La Mancha; Murcia; La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros.