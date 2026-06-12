Los usuarios del autobús urbano suben un 20,1% en abril en Extremadura, el mayor incremento del país

Los usuarios del transporte urbano por autobús han subido un 20,1 por ciento en abril en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar 1,3 millones de viajeros.

Este incremento del 20,1 por ciento en los usuarios de autobús urbano registrado en abril en Extremadura es el mayor de todo el país, y se sitúa muy por encima de la media nacional, que ha registrado un incremento del 7,4 por ciento, hasta los 187,3 millones de viajeros, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, el transporte urbano por autobús ha aumentado un 13,3 por ciento en Extremadura, y un 3 por ciento en el conjunto del país, de acuerdo a estos datos.

Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por autobús, aunque las mayores subidas se dieron en Extremadura (20,1%), Castilla-La Mancha (12,6%) y Castilla y León (10,4%).

Por su parte, Aragón (2,8%), Comunidad Valenciana (3,6%) y Madrid (7,3%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.