Dcoop refuerza su apuesta por Extremadura con una nueva almazara en Pueblonuevo del Guadiana

El objetivo de la nueva sección de Almazaras creada recientemente es el fomento de la molturación en común para abaratar costes. En este sentido, la nueva almazara presta este servicio inicialmente para los olivareros integrados en Acorex, a su vez, cooperativa de segundo grado asociada a Dcoop, y está abierta a nuevas adhesiones.

La inauguración ha contado con la presencia de Abel Bautista, vicepresidente de la Junta de Extremadura, y el alcalde de Pueblonuevo del Guadiana, Pedro Pablo González. Del mismo modo, han asistido al evento el presidente de Dcoop, Antonio Luque y su homólogo en Acorex, Florentino Tienza, acompañados por proveedores y empresarios del sector agroalimentario.

Acorex es una cooperativa de segundo grado asociada a Dcoop en las actividades de olivar, cereales, suministros y frutos secos. Cabe destacar que dentro de las mismas instalaciones se ha instalado un centro de recogida y decapotadora de almendra para que en esta próxima campaña todos los productores que lo deseen puedan comercializar sus producciones en la sección de Frutos Secos de Dcoop.

La almazara, en detalle

Esta nueva fábrica ha supuesto una inversión de 6,5 millones de euros y ha contado con la ayuda ministerial del programa para cooperativas prioritarias. Algunos datos son: cuenta con una línea de recepción con capacidad de 100t por hora, dos decánteres con capacidad de 500.000 kilos diarios cada uno y 9 depósitos que pueden almacenar 1.600 toneladas de aceite. Esta almazara ha sido dimensionada y construida para futuras ampliaciones, con el fin de poder molturar tres veces la capacidad actual.

Esta almazara ha contado con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para Entidades Asociativas Prioritarias.

La nueva sección de Almazaras

Además de la nueva almazara en Pueblonuevo del Guadiana, ya existe una en Dos Hermanas (Sevilla), que lleva varios años funcionando, y se está edificando otra en Jaén. Esta construcción responde a la estrategia de colaboración entre cooperativas en momentos en los que las cosechas son cortas, debido a la sequía y a las altas temperaturas, como viene siendo habitual en los últimos años. Así, se ahorra en costes operativos y se refuerza la competitividad de las cooperativas en contextos difíciles para las cooperativas. Además, con esta nueva almazara, las entidades no renuncian a su vínculo territorial, ya que mantendrán sus centros de recepción de aceituna en sus localidades.

El compromiso de Dcoop con Extremadura

La inauguración se enmarca en la estrategia de Dcoop para seguir avanzando en calidad, sostenibilidad, formación técnica e innovación en sus almazaras y cooperativas. El grupo desarrolla iniciativas orientadas a mejorar la clasificación de la aceituna, la calidad del aceite, la eficiencia de los procesos y la sostenibilidad de las explotaciones, impulsando proyectos de sostenibilidad y certificaciones como Sustainably Grown.

Dcoop es un grupo cooperativo diversificado que produce y comercializa aceite, aceituna de mesa, vino, suministros, ganadería, leche de cabra (también con actividad en Extremadura), cereales, frutos secos, cítricos, orujo y valorización de subproductos del olivar.

En 2025, la facturación de Dcoop rondó los 1.350 millones de euros. Por su parte, a nivel internacional exportó el año pasado por un valor superior a 697 millones de euros. con el aceite de oliva, el vino y la aceituna de mesa como principales productos exportados, con ventas en más de 80 países y presentes en mercados relevantes como Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Japón y Polonia.

Proyectos como este fortalecen el tejido agroindustrial, fijan población y sitúan a Extremadura en una posición más competitiva dentro del sector oleícola.

Con esta nueva almazara, Dcoop reafirma su compromiso con Extremadura, con sus cooperativas socias y con un modelo agroalimentario basado en la unión de agricultores y ganaderos, la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor en el medio rural.