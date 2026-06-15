La décima edición de los Premios Porc d'Or Ibérico reúne a más de 450 profesionales en Jerez de los Caballeros

La Plaza de Alcazaba de Jerez de los Caballeros (Badajoz) ha acogido este pasado viernes, 12 de junio, la gala de 10ª edición de los Premios Porc d'Or Ibérico, que ha reunido a más de 450 profesionales de toda la cadena de valor.

La celebración en Jerez de los Caballeros, enclave vinculado a la producción de ibérico, refuerza la voluntad de los Premios Porc d'Or Ibérico de acercarse a los principales territorios productores y poner en valor el papel de las explotaciones que lideran el sector a nivel nacional e internacional, según ha detallado el consistorio jerezano en un comunicado.

El evento ha contado con la presencia de representantes institucionales, empresas del sector, investigadores y entidades vinculadas al ámbito agroalimentario. Entre las autoridades asistentes han destacado el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría; la directora general de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Cataluña, Rosa Altisent; el director de Asici, Jesús Pérez; el director de la Unidad de Negocio de Porcino de CEVA Salud Animal, Rafael Pedrazuela; y el director general del IRTA, Josep Usall, entre otras autoridades y representantes institucionales del ámbito agroalimentario.

Dentro de las categorías productivas, los premios se han repartido entre diferentes explotaciones de las provincias de Salamanca, Valladolid, Segovia, Badajoz y Soria.

En la 1ª categoría (granjas de hasta 375 reproductoras), el Premio Oro a la Productividad Numérica y el Premio Oro a la Tasa de Partos han recaído en Ángel Sahagún Sánchez, de Agrocesa - Grupo Vall Companys, mientras que el Premio Oro a la Longevidad ha sido para Expordi de Explotaciones Porcinas Díaz.

En la 2ª categoría (granjas de entre 376 y 900 reproductoras), Covel Boceguillas, de Agrocesa - Grupo Vall Companys, ha obtenido el Oro tanto en Productividad Numérica como en Tasa de Partos. De su lado, Cañada de Abajo, de Ibéricos Puros de Extremadura, ha sido reconocida con el Oro en Longevidad.

En la 3ª categoría (granjas de más de 900 reproductoras), La Cherneca, de Grupo Santana Hernández, ha recibido el Oro en Productividad Numérica. El Premio Oro a la Tasa de Partos ha sido para Ibéricos Valcorba, de ICPOR Soria, mientras que el Premio Oro a la Longevidad ha recaído en Dehesa Solobreña, de Dehesa Solobreña.

DISTINCIONES ESPECIALES

También se han entregado cuatro premios especiales que reconocen distintos ámbitos estratégicos para el futuro del sector porcino ibérico.

Como gran novedad de esta edición, se ha presentado el Premio Porc d'Or Ibérico Asici a la Excelencia del Ibérico de Bellota, que reconoce el manejo de la montanera y la gestión de la dehesa mediante un sistema de evaluación objetivo y basado en datos. En su categoría Precinto Rojo, el galardón ha recaído en La Encinosa, de Agropecuaria La Encinosa, de Badajoz; en la categoría Precinto Negro, el premio ha sido para Las Cántaras, de Margarita Romero Cárdenas, de Sevilla.

El Premio Porc d'Or Ibérico One Health de CEVA Salud Animal, por su parte, ha recaído en El Ladrillar, de Cuarte SL-UBE Crianza Ibérica, de Córdoba y el Premio Porc d'Or Ibérico del MAPA a la Sostenibilidad, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, ha sido para Cebaderos del Sur, de Cebaderos del Sur, Badajoz.

Finalmente, el galardón más preciado de la noche, el Premio Porc d'Or Ibérico con Diamante, ha recaído en Granja La Mejorada, de Agrocesa - Grupo Vall Companys, Valladolid, en reconocimiento a la excelencia global de la explotación.

LIDERAZGO "INDISCUTIBLE" DE ESPAÑA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

La gala ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros como coorganizador 2026, por ser sede de esta décima edición. El alcalde, Raúl Gordillo, ha destacado que la elección de la localidad para acoger los Premios Porc d'Or Ibérico supone "un reconocimiento a una tierra estrechamente ligada a la cultura del cerdo ibérico y la dehesa, pilares de su identidad, economía y tradición".

Además, Gordillo ha puesto en valor el trabajo de ganaderos, productores y empresarios que han contribuido al prestigio de un modelo productivo sostenible y al posicionamiento del municipio como referente del sector.

Por su parte, el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha destacado el crecimiento del sector porcino en la región con un aumento de los sacrificios en la última campaña, representado más el 37% del ibérico a nivel nacional. "Estamos en la cuna del ibérico y que se celebre en Jerez no puede ser más acertado" ha asegurado, al tiempo que ha reiterado el compromiso del gobierno extremeño a seguir respaldando y apoyando a este sector.

En su intervención durante la gala, la secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña García Bernal, ha defendido el liderazgo "indiscutible" de España en Europa y en el mundo como productor y exportador agroalimentario.

"El sector porcino es un claro ejemplo de ello, ya que nuestro país ocupa la tercera posición mundial en producción. Desde el Gobierno de España estamos plenamente comprometidos con los profesionales de este sector, una apuesta que se refleja en los acuerdos comerciales impulsados en los últimos años. Seguiremos trabajando para respaldar a una actividad estratégica para el presente y el futuro de nuestro sistema agroalimentario", ha asegurado García Bernal.

Por su parte, la directora general de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Cataluña, Rosa Altisent, ha puesto en valor la contribución estratégica del porcino a la economía, el empleo y la cohesión territorial, reiterando el apoyo del Govern al conjunto del sector, y asegurando que "continuaremos trabajando a su lado, acompañándolo en los retos presentes y futuros y reforzando su competitividad y sostenibilidad".

Para el presidente de Asici, Raúl García, los Premios Porc d'Or son "mucho más que una gala: son un punto de encuentro para compartir orgullo de sector, celebrar los logros alcanzados y poner en valor el trabajo de ganaderos, técnicos y empresas que, con pasión, profesionalidad y responsabilidad, contribuyen al futuro del sector ibérico". Asimismo, ha destacado que la gala es "una celebración compartida de todo lo que somos y de todo lo que todavía podemos llegar a ser".

Rafael Pedrazuela, de Ceva Salud Animal, ha afirmado que su organización "mantiene su compromiso con el acompañamiento al sector porcino, promoviendo iniciativas que impulsan la prevención, la bioseguridad y el uso responsable de herramientas sanitarias dentro de una visión integral de la salud". Además, ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de una producción porcina cada vez más preventiva, sostenible y orientada al concepto One Health.

El director general del IRTA, Josep Usall, ha destacado que "estos galardones hacen valer el trabajo de los ganaderos y de los equipos técnicos que, día tras día, contribuyen a la mejora continua del sector", mientras que Llibertat Tusell, representante de BDporc y responsable del programa de genética y mejora animal del IRTA, ha resaltado el "orgullo" que supone gestionar BDporc, la base de datos técnico-productivos sobre la que se sustentan los premios, "que son un reconocimiento al buen hacer y a la excelencia de los ganaderos de ibérico."