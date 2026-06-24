INCENDIOS FORESTALES

El INFOEX tuvo que intervenir este martes en 3 incendios forestales en Alía, Benquerencia y Talavera

Se llegó a activar el nivel 1 de peligrosidad, pero quedaban controlados ya en la tarde-noche de este martes.

Redacción

Extremadura |

El INFOEX tuvo que intervenir este martes en 3 incendios forestales en Alía, Benquerencia y Talavera
El INFOEX tuvo que intervenir este martes en 3 incendios forestales en Alía, Benquerencia y Talavera | AEMET

Este miércoles continúan la gran mayoría del territorio extremeño bajo riesgo extremo y muy alto de incendio forestal. Ayer los efectivos del Plan Infoex tuvieron que actuar sobre tres incendios distintos:

Así, se dio por controlado uno declarado en la tarde de este martes en el término municipal de la localidad cacereña de Alía, que se rebajó a nivel 0.

También se actuó en un incendio forestal en Benquerencia de la Serena, que llegó a establecer el nivel 1 de peligrosidad ya desactivado.

Y por último también se trabajó y se estabilizó sin frentes activos ya en un incendio forestal que se declaró en la noche de ayer en Talavera la Real.

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