El INFOEX tuvo que intervenir este martes en 3 incendios forestales en Alía, Benquerencia y Talavera

Este miércoles continúan la gran mayoría del territorio extremeño bajo riesgo extremo y muy alto de incendio forestal. Ayer los efectivos del Plan Infoex tuvieron que actuar sobre tres incendios distintos:

Así, se dio por controlado uno declarado en la tarde de este martes en el término municipal de la localidad cacereña de Alía, que se rebajó a nivel 0.

También se actuó en un incendio forestal en Benquerencia de la Serena, que llegó a establecer el nivel 1 de peligrosidad ya desactivado.

Y por último también se trabajó y se estabilizó sin frentes activos ya en un incendio forestal que se declaró en la noche de ayer en Talavera la Real.