La Junta de Extremadura reafirma en Almendral su compromiso con la protección del patrimonio de los municipios

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha visitado este domingo la Iglesia de San Pedro Apóstol de Almendral tras la finalización de las obras de restauración y consolidación del templo, y ha asistido posteriormente a la misa inaugural celebrada con motivo de su reapertura, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor José Rodríguez Carballo. La intervención, promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura en colaboración con el Arzobispado de Mérida-Badajoz, ha supuesto una inversión de 265.085,93 euros.

Durante el acto institucional, el consejero ha recorrido los dos tramos de la nave, la capilla mayor y el espacio del coro, donde se han ejecutado los trabajos principales. Estas actuaciones han corregido los daños provocados por infiltraciones y la deficiente evacuación de aguas, que habían causado desprendimientos, manchas de humedad y proliferación de microorganismos, devolviendo seguridad y dignidad al interior del templo.

Las obras han incluido el picado y retocado de paramentos, el cosido de grietas, el rejuntado y revestido de nervaduras, la reintegración de piezas y el revestimiento con mortero de cal hidráulica; asimismo, se han tratado y pintado los muros interiores tras su consolidación. Estos trabajos completan la segunda fase de intervención sobre la iglesia, después de la actuación de 2018, en la que se invirtieron 92.582,53 euros para recuperar una bóveda y mejorar la impermeabilización de las cubiertas.

La visita ha servido también para poner de relieve la apuesta de la Junta de Extremadura por la rehabilitación, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y religioso de los municipios. En los presupuestos de 2026, el Ejecutivo autonómico contempla una línea de 350.000 euros destinada a actuaciones en bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico y cultural de Extremadura en municipios y entidades locales menores.

Con estas medidas, la Junta refuerza una política de apoyo a los ayuntamientos para que puedan proteger y recuperar sus bienes patrimoniales, preservando así la memoria colectiva, la identidad local y el valor cultural de los pueblos extremeños.

Asimismo, el consejero ha destacado la intensa implicación de los vecinos de Almendral y de la comarca, que han realizado multitud de iniciativas durante estos años para recaudar fondos para la rehabilitación. Así, la colaboración institucional entre la Administración autonómica, los municipios y las entidades eclesiásticas continúa siendo clave para garantizar la conservación del patrimonio en el medio rural.