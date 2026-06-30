Ventas comercio minorista bajan un 0,9% en mayo en Extremadura y el empleo crece un 0,3%

Extremadura fue el pasado mes mayo la séptima comunidad autónoma con mayor bajada interanual de ventas del comercio minorista, con 0,9 por ciento de disminución, mientras que la ocupación subió un 0,3 por ciento.

La bajada de las ventas en la Comunidad extremeña en mayo respecto al mismo mes de 2025, de un 0,9 por ciento, fue superior a la registrada en el conjunto nacional, de un 0,4 por ciento.

Sin embargo, en los cinco primeros meses del año, las ventas en el comercio minorista extremeño crecieron un 3,5 por ciento frente a un 1,9 por ciento de aumento registrado en el conjunto del país.

El empleo en el sector en Extremadura creció en mayo respecto al mismo mes del año anterior un 0,3 por ciento, una décima menos que en el conjunto del país.

Por su parte, en lo que va de año el crecimiento del empleo fue en la región de un 0,9 por ciento, una décima más que la media nacional.

Las ventas minoristas a precios constantes bajaron en tasa anual en 11 comunidades autónomas en mayo y subieron en seis.

Donde más crecieron fue en Aragón, con un 2,3 por ciento más, y donde más se redujeron en Baleares, con un 2,6 por ciento menos.