INFOEX

Efectivos del INFOEX trabajan en la extinción de un Incendio Forestal en Plasencia que ha obligado a cortar la carretera con Malpartida

Así, permanece totalmente cortada al tráfico la carretera provincial CC-227 entre Plasencia y Malpartida de Plasencia afectada por el incendio forestal, se ha establecido un desvío obligatorio por la CC-230.

Redacción

Extremadura |

Efectivos del INFOEX trabajan en la extinción de un Incendio Forestal en Plasencia que ha obligado a cortar la carretera con Malpartida
Efectivos del INFOEX trabajan en la extinción de un Incendio Forestal en Plasencia que ha obligado a cortar la carretera con Malpartida | INFOEX

Pendientes estamos de las labores de extinción que lleva a cabo el INFOEX en el incendio forestal declarado esta pasada noche en el término municipal de Plasencia. Ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad por la afección a la carretera provincial CC-227 entre Plasencia y Malpartida de Plasencia que permanece totalmente cortada afectada por el incendio, se ha establecido un desvío obligatorio por la CC-230, además el incendio presenta una posible afección a naves aisladas.

La hora de inicio, de noche, impide la actuación de medios aéreos, sobre el terreno ahora actúan 7 unidades de bomberos forestales terrestres, 3 agentes del medio natural y 2 técnicos de extinción. Cruz Roja se ha desplazado para ofrecer el avituallamiento a los más de 70 efectivos que trabajan sobre el terreno.

Ya ayer el INFOEX dio por controlado el Incendio Forestal de la Codosera que finalmente ha afectado a unas 73 hectáreas principalmente de eucaliptos.

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