Efectivos del INFOEX trabajan en la extinción de un Incendio Forestal en Plasencia que ha obligado a cortar la carretera con Malpartida

Pendientes estamos de las labores de extinción que lleva a cabo el INFOEX en el incendio forestal declarado esta pasada noche en el término municipal de Plasencia. Ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad por la afección a la carretera provincial CC-227 entre Plasencia y Malpartida de Plasencia que permanece totalmente cortada afectada por el incendio, se ha establecido un desvío obligatorio por la CC-230, además el incendio presenta una posible afección a naves aisladas.
La hora de inicio, de noche, impide la actuación de medios aéreos, sobre el terreno ahora actúan 7 unidades de bomberos forestales terrestres, 3 agentes del medio natural y 2 técnicos de extinción. Cruz Roja se ha desplazado para ofrecer el avituallamiento a los más de 70 efectivos que trabajan sobre el terreno.
Ya ayer el INFOEX dio por controlado el Incendio Forestal de la Codosera que finalmente ha afectado a unas 73 hectáreas principalmente de eucaliptos.