Ingresa en prisión uno de los dos detenidos en Plasencia por varios robos de vehículos y múltiples delitos

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 15 de agosto a un hombre y una mujer como responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación, hurto, robo con fuerza, tres robo/hurto de uso de vehículo, contra la seguridad vial, revelación de secreto y estafa.

Su arresto se produjo tras la comisión del robo con violencia de un vehículo en la localidad cacereña de Ahigal y tras huir en dirección a Plasencia. Fueron localizados en uno de los controles policiales establecidos en las diferentes entradas a la ciudad, si bien hicieron caso omiso a las advertencias policiales.

En su recorrido por varias calles perdieron el control del turismo y chocaron contra una farola en la calle Olivo, iniciando en este punto una huida a pie que terminó al ser interceptados y detenidos por los agentes..

Ambos detenido tenían pendientes varias requisitorias policiales, al haber sido identificados como presuntos responsables de varios delitos cometidos en los meses de julio y agosto.

En concreto, un delito de apropiación indebida de un vehículo que había sido alquilado y no devuelto en la fecha prevista, con el que habían cometido un hurto. Por otro lado, robaron otro vehículo utilizado para sustraer una importante cantidad de material metálico y cometer un robo con fuerza en un establecimiento situado junto a la piscina natural de Abadía (Cáceres).

También se les atribuyen otros dos robos de vehículo cometidos en localidades cercanas, además de los delitos de robo con violencia e intimidación y contra la seguridad del tráfico.

A la detenida, además, se le imputa un delito de revelación de secretos y estafa, al haber sustraído un teléfono móvil y haber utilizado una cuenta de mensajería para contactar con personas del entorno de la víctima y solicitar dinero utilizando datos e imágenes personales con la excusa de necesitar ayuda urgente.

Los detenidos, un hombre y una mujer de 36 y 38 años de edad respectivamente, con numerosos antecedentes anteriores por diferentes hechos, tras la tramitación del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó el ingreso en prisión del varón.