Monfragüe celebra cuatro días de actividades en torno al arte rupestre y la Prehistoria

La localidad cacereña de Torrejón el Rubio celebrará del 9 al 12 de octubre las IV Jornadas Europeas de Arte Rupestre, con un programa que incluye visitas a abrigos rupestres, talleres, actividades de interpretación del patrimonio, observación solar y propuestas de divulgación de la Prehistoria.

Las jornadas comenzarán el viernes 9 de octubre con una actividad junto al alumnado del CEIP Virgen de Monfragüe de la localidad para conmemorar el Día Europeo del Arte Rupestre, en la que se realizarán talleres de pigmentos y de arte en negativo.

El sábado 10 se desarrollará 'Entre el sol y la piedra', que incluirá una visita al abrigo del Castillo de Monfragüe, observación solar mediante telescopio y un taller de útiles de la Prehistoria.

La actividad tendrá un aforo máximo de diez personas y requerirá reserva previa, según ha informado el Ayuntamiento de Torrejón en una nota.

La programación continuará el domingo 11 con 'Entre ídolos y piedras', una jornada dedicada a las piedras estelas de Torrejón el Rubio y que incluirá una exhibición de ídolos religiosos del Calcolítico; la actividad será gratuita y también requerirá reserva previa.

Durante los cuatro días se podrá visitar además el abrigo del Castillo de Monfragüe, donde se ofrecerán actividades de interpretación y documentación del patrimonio rupestre, observación de pequeñas figuras y un taller de fotografía y documentación in situ.

Asimismo, permanecerá abierto el Centro de Interpretación de Arte Rupestre, que ofrece recursos sobre la Prehistoria de Monfragüe, entre ellos la recreación de una casa del Neolítico y contenidos sobre el arte rupestre de Monfragüe y las piedras estelas de Torrejón el Rubio.

Las jornadas pretenden acercar este patrimonio prehistórico y rupestre a distintos públicos mediante actividades que combinan arqueología, naturaleza, astronomía, educación y cultura.