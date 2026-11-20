Ecologistas en Acción de Extremadura solicita el fin de la caza del zorro y el fomento de los depredadores naturales como medida para controlar las poblaciones de conejos en Almendralejo, y propone sustituir las batidas con hurones por planes de prevención en cultivos, protección física de plantaciones, aumento de las cubiertas vegetales y el refuerzo de aves rapaces y zorros.

La organización ecologista exige frenar la caza del zorro por "coherencia" en la gestión de las zonas agrícolas afectadas por daños de conejo, al considerar "contradictorio" declarar una emergencia cinegética o pedir permisos excepcionales por daños de conejos mientras la Junta de Extremadura sigue autorizando batidas, esperas o caza con perros en madriguera contra su principal depredador terrestre.

En este sentido, aseguran desde la asociación que en Extremadura se matan anualmente en torno a los 30.000 zorros, al que consideran un medio de "control biológico gratuito y continuo", pues es "un depredador oportunista cuya dieta se adapta a la abundancia de presas".

De esta forma, en aquellas zonas con muchos conejos, el zorro basa gran parte de su alimentación en ellos, actuando "de forma permanente las 24 horas del día y sin coste económico para el agricultor ni para la Administración", añaden.

Asimismo, puede actuar en zonas de seguridad, pues a diferencia de los cazadores con escopeta, el zorro sí entra y caza en los taludes de las autovías, cunetas, arroyos y fincas abandonadas, que es donde los conejos se refugian y crían.

Por ello apuestan por la aprobación de planes integrales de prevención en cultivos que reequilibren los ecosistemas, con la protección física de plantaciones, aumento de las cubiertas vegetales y el refuerzo de aves rapaces, zorros y otros depredadores, gestionar el paisaje para que los animales encuentren refugio y comida lejos de las plantaciones.

El objetivo debe ser "disuadir al conejo de entrar en las parcelas agrícolas y mantener unos ecosistemas en equilibrio, en lugar de limitarse a extraer animales de forma continua", a través de planes de prevención.

Entre ellos, citan la protección física de los cultivos con vallados perimetrales enterrados con malla de simple torsión o gallinero en los bordes de las fincas que lindan con carreteras o arroyos y la utilización de repelentes naturales y disuasores.

Asimismo, mediante el fomento del control biológico (depredadores) mediante la moratoria de la caza del zorro en las comarcas afectadas para que mantengan a raya la población de conejos de forma constante.

También con la instalación de postes-posaderos para aves rapaces cada cierta distancia en los campos de cultivo abiertos, para que las rapaces puedan otear y cazar conejos. Incluyendo cajas nido para rapaces nocturnas como la lechuza y el mochuelo. Y potenciando la población de mustélidos como las comadrejas, turones o garduñas.

A través de la gestión del hábitat y las cubiertas vegetales en las calles del cultivo, uno de los "principales problemas" que existe en tierra de barros, ya que los cultivos se encuentran "muy arados o con herbicidas y sin una brizna de hierba".

Sembrando cultivos trampa o bandas de alimentación, para diversificar la simplificación que los cultivos agrícolas han producido. También plantean el diseño de zonas de seguridad adaptada para los depredadores aéreos; la financiación y gobernanza a través de subvenciones agrarias vinculadas; o destinar fondos de la Política Agraria Común (PAC) y ayudas autonómicas, incluidas la de los titulares de carreteras, autovías y vías férreas para subvencionar el coste de estos planes para que financien y ayuden en la gestión de los daños de una manera integral y equilibrada.

Por último, recuerdan que el conejo de monte es una especie desaparecida y en peligro en la mayor parte del territorio extremeño, siendo una "pieza clave" del buen estado de nuestros ecosistemas mediterráneos.