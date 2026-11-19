Un varón de 41 años de edad ha resultado herido de carácter "menos grave" tras sufrir un accidente de tráfico con el vehículo en el que circulaba esta tarde por la N-521 en Cáceres.

El suceso, que ha consistido en una salida de vía del vehículo en cuestión y su colisión posterior contra una farola, ha tenido lugar sobre las 14,30 horas en el punto kilométrico 43 de la N-521, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Cáceres, según los datos aportados por el Centro 112.

Tras una llamada a dicho centro de urgencias y emergencias, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, una ambulancia convencional de Cruz Roja, una dotación de bomberos del parque de Cáceres, y una patrulla de servicio de la Policía Local de dicha ciudad.

Por otra parte, un conductor ha resultado ileso en una salida de vía en un tramo curvo de la carretera EX-203 en el término municipal de Cuacos de Yuste (Cáceres).

El siniestro vial ha ocurrido a las 10,00 horas en el punto kilométrico 37,700 de la EX-203, sentido descendente, ha informado la Guardia Civil.

La salida del turismo se ha producido por margen derecho en un tramo curvo a nivel con pavimento mojado y lluvia débil, han apuntado las mismas fuentes.