Una campaña que pretende reducir el abandono de camadas de gastos no deseadas ha logrado ya la esterilización de más de 200 animales en Extremadura.

La iniciativa ha sido puesta en marcha a principios de octubre por parte de la Plataforma Extremeña de Entidades y Voluntariado de Protección Animal (ProAnimalEx), junto con varias clínicas veterinarias colaboradoras.

La campaña también pretende fomentar la tenencia responsable de gatos, mediante la identificación con microchip, y el acercamiento a la figura del profesional de clínica veterinaria para garantizar su salud y cuidado.

La campaña, cuya finalización estaba prevista para el 15 de noviembre, amplía sus fechas hasta el día 30 de este mismo mes por la "alta demanda" registrada en los últimos días, informa en nota de prensa ProAnimalEx.

Así, los municipios que mantienen clínicas en la que continuará la campaña son, en concreto, Cáceres, Coria, Jaraíz de la Vera, Miajadas, Trujillo, y Puebla de Sancho Pérez.

ProAnimalEx, en colaboración con la Imprenta Provincial de la Diputación de Badajoz, ha elaborado un documento explicativo sobre las dudas más frecuentes con respecto a la identificación y esterilización en gatos, que se ha puesto a libre disposición del público en las clínicas veterinarias colaboradoras, y que pretende contribuir a seguir concienciando sobre los beneficios de la esterilización e identificación en gatos.