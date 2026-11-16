El SES garantiza los servicios mínimos ante la huelga nacional de médicos convocada desde este lunes 16 al 28 de noviembre

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la orden por la que se garantiza la prestación de servicios esenciales y se establecen los servicios mínimos en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES), ante la huelga nacional de médicos convocada por el Sindicato Médicos Unidos (SMU) del 16 al 28 de noviembre, en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Los servicios de urgencias y emergencias mantendrán el cien por cien de su cobertura, tanto en hospitales como en Atención Primaria.

También se garantizarán la diálisis, los cuidados críticos, los tratamientos oncológicos y las intervenciones quirúrgicas que no puedan aplazarse, además de la atención médica urgente en centros de salud y consultorios.