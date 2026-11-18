Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, ha defendido esta tarde en Zafra que “solo si gana el PSOE el próximo domingo día 29 se garantiza la subida digna de los salarios para la clase trabajadora”. Durante su intervención en el acto público celebrado en la localidad segedana, en el que también han participado el candidato socialista por la provincia de Badajoz, Ángel Caballero Fernández, y la secretaria general del PSOE de Zafra, Obdulia Campillejo, ha destacado la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada hoy por el Consejo de Ministros.

Cotrina ha destacado que esta nueva subida será de 65 euros mensuales, un 5,3% más, hasta alcanzar los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas. Se trata de la novena subida desde que gobierna el PSOE y supone que, desde 2018, el salario mínimo haya pasado de 736 a 1.286 euros, un incremento de 550 euros mensuales.

El líder de los socialistas extremeños ha subrayado que detrás de estas cifras hay miles de familias que ven mejorar sus condiciones de vida, 80.000 solo en Extremadura. En este sentido, ha pedido que se piense en lo que supone disponer de 550 euros más al mes para afrontar los gastos cotidianos, especialmente para quienes tienen salarios más bajos y para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

Frente a esta política de mejora de las rentas del trabajo, Cotrina ha contrapuesto la etapa de los gobiernos del PP, recordando que “cuando gobierna el Partido Popular se congelan los salarios y las pensiones, mientras que cuando gobierna el PSOE se revalorizan y se dignifican”.

Por ello, ha defendido que las elecciones del próximo 29 de noviembre también tienen una dimensión económica y social para decidir qué modelo de país se quiere, si uno que protege a la clase trabajadora y mejora sus salarios o uno que renuncia a seguir avanzando en derechos.

COOPERACIÓN

Por otro lado, Cotrina ha criticado la decisión de la Junta de Extremadura de trasladar los 11,5 millones de euros que estaban destinados a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) a la Consejería de Salud.

El secretario general del PSOE extremeño ha cuestionado la demagogia y el populismo de este anuncio de Vox, que, a su juicio, está siendo blanqueado por el gobierno de Guardiola. Ha recordado que Extremadura cuenta con unos presupuestos superiores a los 9.200

millones de euros y ha preguntado si realmente no existen recursos suficientes para fortalecer la sanidad pública sin necesidad de desmantelar las políticas de cooperación.

En este sentido, ha planteado que, si el objetivo es reforzar los servicios públicos, la Junta podría dejar de perdonar 28 millones de euros a las grandes compañías eléctricas y destinar esos recursos a sanidad, educación, vivienda y dependencia, sin recortar tampoco los fondos de cooperación.

Cotrina ha advertido de que esta decisión transmite un mensaje de exclusión hacia las personas más vulnerables y ha calificado de cruel que se presente como una solución quitar recursos a quienes más los necesitan.

Frente a lo que considera una política basada en la limosna y la caridad, ha reivindicado la justicia social, la igualdad y la redistribución de la riqueza como principios fundamentales de la acción política.

Por último, ha interpelado directamente a la presidenta de la Junta: “¿Qué opina María Guardiola de todo esto y de que sus socios de gobierno decidan quién merece recibir ayuda y quién no?”.