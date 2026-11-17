El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha criticado unas declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que se refirió a Extremadura como una "tierra de segunda".

"Yo me niego a que haya un Gobierno que todavía catalogue a Extremadura como una tierra de segunda", ha afirmado, reivindicando el desarrollo y el potencial de la región y el papel de ciudades como Jerez de los Caballeros, donde ha realizado estas declaraciones, y a la que ha calificado como "un polo industrial de esta comunidad autónoma".

Acompañado por los candidatos del PSOE de la provincia de Badajoz al Congreso y al Senado, Yolanda García Seco, José Luis Quintana y Sandra Caballero, el líder de los socialistas extremeños ha señalado que las palabras de Feijóo son "una falta de respeto" a los extremeños y evidencian una visión de Extremadura que, a su juicio, no se corresponde con la realidad de "una comunidad que avanza y que está presente en el desarrollo económico y social del país".

"¿Feijóo le dice a toda Extremadura que somos una tierra de segunda?", se ha preguntado Cotrina, quien ha defendido que basta con observar la trayectoria y el desarrollo de municipios como Jerez de los Caballeros para comprobar la capacidad de crecimiento y transformación de esta región.

En este sentido, ha vinculado esa "falta de consideración" hacia Extremadura con la gestión de María Guardiola en la zona, y en concreto se ha referido a la "paralización" del proyecto de carretera 2+1 entre Jerez de los Caballeros y Zafra y cómo, tres años y medio después, el Gobierno del PP ha recuperado la propuesta de desdoblamiento 3+1 que anteriormente cuestionaba.