Sobre las 11 de la mañana de ayer miércoles en la calle Nicolás López de Velasco, en pleno centro de Badajoz, unos desconocidos disparaban y asesinaban a un hombre de 69 años, que fallecía en el acto. La víctima es Paco Marín, un vecino de Badajoz que regentó durante muchos años una tienda de alimentación en la Barriada de Las Moreras.

Según los testigos presenciales, Marín fue asesinado por un individuo, que a cara descubierta, disparó contra él y después huyó en una motocicleta que le estaba esperando con un conductor cómplice de los hechos. Los servicios de emergencia intentaron reanimar a la víctima que finalmente fallecía a causa de los disparos recibidos.

El juez ha declarado el secreto de las actuaciones sobre el suceso, aunque el modus operandi del asesinato hace que se baraje la hipótesis de un ajuste de cuentas contra la víctima o su entorno familiar cercano.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha exigido que esta víctima sea la "última" y ha tachado la situación de "insoportable".