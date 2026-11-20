El DOE publica en su edición de hoy viernes la Resolución por la que se establece la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos en Extremadura, con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Así, se decide prorrogar en dos horas, con carácter general para todos los establecimientos públicos principales de la región el horario de cierre establecido para cada establecimiento según el grupo en el que se encuadre, durante las madrugadas que transcurren entre los días 11 y 12 de diciembre, 12 y 13 de diciembre, 18 y 19 de diciembre y 19 y 20 de diciembre de 2026.

También se permitirá prorrogar igualmente una hora el horario máximo de cierre de los establecimientos las madrugadas que transcurren entre los días 4 y 5 de diciembre, 5 y 6 de diciembre, 7 y 8 de diciembre, 10 y 11 de diciembre, 17 y 18 de diciembre, 25 y 26 de diciembre y 26 y 27 de diciembre de 2026. Así en la madrugada del 5 al 6 de enero de 2027.

Por último, podrán permanecer abiertos durante toda la noche, las madrugadas comprendidas entre el día 24 y 25 de diciembre de 2026 y la del 31 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027.