El CCMI de Cáceres incorpora el robot quirúrgico Da Vinci Xi para impulsar la formación e investigación en cirugía

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) Jesús Usón de Cáceres ha incorporado a sus instalaciones el robot quirúrgico Da Vinci Xi para impulsar la formación y la investigación en cirugía robótica y contribuir a situar a Extremadura en la vanguardia de la innovación sanitaria.

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha participado este jueves en la presentación de este nuevo robot que constituye "un ejemplo claro" del potencial de la región en materia de innovación e investigación y permite seguir avanzando en ámbitos vinculados a la cirugía del futuro.

El nuevo robot permitirá al CCMI desarrollar de forma específica y estructurada la formación en cirugía robótica para profesionales sanitarios de distintas especialidades, entre ellas cirugía general, urología, ginecología y cirugía torácica.

Morán ha valorado que este centro, que cuenta con tres décadas de experiencia en la formación de profesionales sanitarios de todo el mundo, podrá ofrecer ahora formación con la misma tecnología que los profesionales encontrarán posteriormente en sus hospitales.

Ha resaltado que la incorporación del Da Vinci Xi "acerca la formación más avanzada a los profesionales y contribuye a que el conocimiento y el talento se queden y se desarrollen en Extremadura".

Además de su aplicación en el ámbito formativo, la consejera ha remarcado que el robot quirúrgico permitirá al CCMI avanzar en diferentes líneas de investigación relacionadas con la imagen médica, la inteligencia artificial y la automatización quirúrgica.

Asimismo, ha destacado que la Junta de Extremadura ha apoyado la incorporación del robot por "su capacidad para reforzar la formación de profesionales, atraer investigación, impulsar la colaboración con hospitales y empresas y generar conocimiento y empleo cualificado en Extremadura".

"La incorporación de Da Vinci Xi representa una muestra de que Extremadura puede participar en los grandes avances tecnológicos que están transformando la medicina", ha afirmado, al tiempo que ha resaltado el compromiso del Gobierno regional de consolidar Extremadura como "un lugar donde se investigue y se innove y donde los profesionales puedan formarse en las tecnologías que marcarán la cirugía de los próximos años".

En parecidos términos se ha pronunciado el director científico del CCMI, Francisco Miguel Sánchez Margallo, quien ha hecho hincapié en que la incorporación de este robot enriquecerá la formación de los profesionales sanitarios en prácticas punteras de cirugía de mínima invasión, una técnica que "está sufriendo una auténtica revolución" desde que comenzara con técnicas como la laparoscopia, la artroscopia o la radiología intervencionista.

"En los últimos años está virando gran parte de los procedimientos hacia la cirugía robótica que permite una serie de ventajas con respecto a la cirugía abierta o laparoscópica, ya que mejora la visión del cirujano, pues se trabaja en 3D, y mejora la ergonomía porque va a operar sentado", ha explicado.

CIRUGÍAS MÁS COMPLEJAS

Además, al llevar la cámara dentro del campo quirúrgico dota al cirujano de más precisión, de forma que se pueden realizar cirugías más complejas, incluso trasplantes de riñón o de pulmón, que ya actualmente se realizan con técnicas robóticas.

Sánchez Margallo ha explicado que existen diferentes líneas de robots en el mercado y que el CCMI ya dispone de uno modular del sistema Versius pero ahora el estándar más generalizado que existe a nivel mundial es el sistema Da Vinci, que "permite una serie de ventajas y de garantías a la hora de poder llevar a cabo los procedimientos".

En el apartado de investigación, la incorporación del Da Vinci Xi "es fundamental" porque el centro es pionero en la incorporación de nuevas tecnologías de realidad virtual que se está trasladando hacia las empresas. De hecho, una 'startup' de la Universidad de Cambridge, que fue la que generó el otro robot, el Versius, introdujo la fluorescencia en el CCMI de Cáceres y actualmente se está utilizando a nivel mundial esta tecnología dentro del robot.

Y hay otra parte también de innovación junto con las empresas, ya que este nuevo robot va a permitir atraer a Extremadura a empresas de todo el mundo relacionadas con el ámbito de la robótica, desde dispositivos médicos que se implantan con cirugía robótica hasta profesionales que quieran realizar innovación e investigación, lo que al final repercutirá en una mejor calidad asistencial para los pacientes dentro del hospital.

Sánchez Margallo ha recordado que una mejor formación quirúrgica reduce en un 30% o un 40% los errores que se pueden cometer durante la cirugía, por lo que esta nueva herramienta va a permitir "ayudar al sector industrial o al sector de las empresas a desarrollar nuevas tecnologías dentro de nuestro país y sobre todo tener también la oportunidad de exportarlo al mundo".

"Es un modelo muy interesante que también permitirá atraer talento y profesionales especializados a nuestra región, que también nos va a ayudar a crecer, a generar conocimiento y a generar relaciones con empresas", ha concluido.