La Feria Internacional Ganadera se inaugura este jueves con unas 2.000 cabezas de ganado y más de 330 expositores

La Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) y 573ª Tradicional de San Miguel se inaugurará de forma oficial este jueves 1 de octubre a las 12 horas, en el salón de actos del Pabellón Central del Recinto Ferial. El certamen, que se desarrollará hasta el 6 de octubre, es uno de los grandes acontecimientos para el mundo ganadero, agrícola y comercial.

La feria será inaugurada por el presidente de la Entidad Ferial y alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, acompañado por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, y por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura, Juan José García García. Al acto también asistirán otras autoridades. Tras los discursos oficiales, se procederá a realizar un recorrido por las diferentes instalaciones del recinto ferial.

Este año, el certamen contará con unas 2.000 cabezas de ganado: 1.100 ovinos, 100 porcinos, 120 caprinos, 100 caballos de pura raza y una importante representación de vacuno, con especial presencia de las razas Berrenda, Retinta, Avileña o Limusín, entre otras. También estará presente el asno andaluz, una raza en peligro de extinción, así como una raza portuguesa que nunca había participado anteriormente en la feria: la Churra del Algarve. A lo largo del día de hoy seguirán llegando los últimos ejemplares a las distintas naves.

Además, habrá más de 330 expositores comerciales, cuyos stands se están ultimando en los diversos pabellones del recinto ferial, así como un amplio programa de actividades para todo tipo de público, que incluye concursos, jornadas técnicas, subastas, degustaciones y talleres, entre otras propuestas.