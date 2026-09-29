Un hombre de 52 años en estado grave al caerle encima una máquina en una finca de Herreruela

Un hombre de 52 años ha resultado herido de gravedad tras caerle encima una máquina en una finca situada en el término municipal de Herreruela (Cáceres), según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

El herido ha sido atendido en el lugar por una Unidad Médica de Emergencias (UME 1.3) y personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Salorino, antes de ser trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.

Hasta la zona también se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y un técnico del Centro de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA). A la espera de determinar si el suceso tiene carácter laboral, las autoridades han activado el protocolo correspondiente de la Dirección General de Trabajo.