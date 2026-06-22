El PSOE critica que el PP "se ponga de perfil" ante la recuperación de la fosa común de Solana de los Barros

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Solana de los Barros ha criticado que el PP "optara por ponerse de perfil" ante una iniciativa destinada a recuperar la fosa común de la localidad pacense.

En un comunicado, el PSOE ha señalado que el PP se abstuvo en la votación de la moción presentada por el grupo socialista en el pleno municipal celebrado este pasado miércoles. A pesar de esta abstención, al iniciativa fue aprobada y contempla el inicio de los trámites para que la fosa común del cementerio municipal sea inscrita en el Mapa de Fosas de la Junta de Extremadura, además de impulsar su localización, prospección y posterior exhumación, así como la instalación de una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas.

El PSOE considera que la abstención del PP "demuestra su falta de compromiso" con "una demanda basada en la justicia, la verdad y la reparación". "Cuando se trata de reconocer la dignidad de quienes fueron asesinados y de sus familias, no caben medias tintas. El PP ha preferido no posicionarse y ponerse de perfil ante una reivindicación profundamente democrática", ha señalado el PSOE de Solana de los Barros en un comunicado.

La moción presentada por la formación socialista recuerda que este año "se cumplen 90 años del golpe de Estado contra la Segunda República" y que en Solana de los Barros "están documentadas 22 víctimas mortales de la represión franquista", cuyos restos estarían en una fosa común del cementerio municipal, siguiendo diversos estudios históricos.

Asimismo, el texto destaca que el pasado mes de marzo el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incorporó esta fosa al Mapa de Fosas de España, un reconocimiento institucional que, a juicio del PSOE, "ahora debe tener continuidad con la implicación de la Junta de Extremadura y del propio ayuntamiento".

El grupo socialista ha advertido de que permanecerá "muy pendiente" de que el equipo de gobierno municipal cumpla los acuerdos aprobados por el pleno y no permita que la moción quede "en una mera declaración de intenciones". "Los acuerdos plenarios están para cumplirse. El ayuntamiento tiene ahora la responsabilidad de iniciar los trámites comprometidos y trabajar para que las víctimas y sus familias reciban el reconocimiento y la reparación que llevan décadas esperando", afirma la formación municipal.

En este sentido, el PSOE ha trasladado un llamamiento a la Agrupación de Memoria Democrática de Solana para que "continúe defendiendo esta reivindicación y reclame al gobierno local el cumplimiento íntegro de la moción aprobada".

En líneas generales, los socialistas consideran que la recuperación de la memoria democrática "no responde a intereses partidistas", sino "al deber de las instituciones de preservar la verdad histórica, reparar a las víctimas y fortalecer los valores democráticos sobre los que se sustenta la convivencia".