Ricardo Cabezas renuncia como concejal en el Ayuntamiento de Badajoz tras la aclaración del fallo del hermano de Sánchez

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz celebrado este jueves, día 24, correspondiente al mes de septiembre ha dado cuenta de la renuncia de Ricardo Cabezas como concejal del Grupo Municipal del PSOE, tras la sentencia en torno a la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la diputación pacense y la posterior aclaración de la Audiencia Provincial respecto a las penas de inhabilitación especial impuestas.

Cabe recordar que, en el caso de Cabezas, concejal y también diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz --cargo del que también va a presentar su dimisión de cara al pleno previsto en la institución provincial para el próximo día 30-- ha sido condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa a nueve años de inhabilitación en el caso de la creación en 2023 de una plaza que se adjudicó en comisión de servicio a Luis Carrero, amigo de David Sánchez. La sentencia no es firme.

La sesión plenaria --a la que no ha asistido Ricardo Cabezas-- ha dado cuenta de la renuncia del concejal en el turno de asuntos de urgencia y con motivo de la misma el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha detallado que en la mañana de este jueves quien fuera edil del PSOE ha presentado ante la secretaría general de este ayuntamiento un escrito de renuncia.

Sobre la urgencia de este punto, ha matizado que viene de la intención e interés que tiene el propio interesado en que esto pasara por el pleno "cuanto antes", a la par que ha señalado, una vez aprobada la urgencia e incluido en el orden del día, que se trata de una toma de conocimiento de la renuncia, tras lo que se podrá mandar esa certificación y solicitar a la Junta Electoral Central que emita la nueva credencial de quien continúe en la lista electoral presentada en su momento por el PSOE.