Valencia de Alcántara acoge el próximo Sábado un acto cívico de memoria y homenaje a las víctimas de la Mina Terría

Valencia de Alcántara volverá a ser escenario de dignidad y memoria. El próximo sábado 26 de septiembre de 2026, a las 11:00 horas, el Cementerio Municipal de la localidad cacereña acogerá el Acto Cívico de Memoria y Homenaje a las Víctimas del Franquismo, coincidiendo con el 90º aniversario de los viles asesinatos cometidos por el fascismo en la comarca en 1936.

El acto está organizado conjuntamente por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, con la colaboración de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Extremadura. Las entidades organizadoras convocan a toda la ciudadanía y simpatizantes a acompañar a las familias en este sencillo pero necesario acto de memoria, justicia y reparación.

90 años de la tragedia de Mina Terría.

A partir de finales de agosto de 1936, los golpistas utilizaron la Mina Terría —una antigua mina de volframio ubicada en la finca Cuadrillas de Arriba— para ocultar sus crímenes. Allí fueron asesinadas y arrojadas al menos 49 víctimas a 25 metros de profundidad, cuya única culpa fue su lealtad a la II República. Entre los restos recuperados se encontraban los de Amado Viera Amores, alcalde republicano de Valencia de Alcántara, asesinado el 25 de septiembre de 1936. Todas estas personas fueron directamente asesinadas sin formación de causa ni proceso judicial de clase alguna.

Los restos de estas decenas de represaliados fueron localizados y exhumados en 2018, en virtud de un convenio de colaboración de la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Posteriormente, en julio de 2022, recibieron digna sepultura con un homenaje público y se inauguró el Memorial en el cementerio. Un mausoleo construido gracias a la persistencia de las familias, la asociación y al apoyo decidido del Ayuntamiento que sufragó su construcción, donde hoy descansan juntos, tal y como anhelaban sus familias. El listado de víctimas abarca personas de Valencia de Alcántara en su mayoría, junto a asesinados procedentes de otros pueblos de la comarca como Cedillo, Membrío o Herrera de Alcántara. Honor y gloria para todas ellas