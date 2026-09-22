La Junta se reúne con CSIF, CC.OO y UGT para seguir avanzando en mejoras para los empleados públicos de la región

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, se ha reunido este lunes con los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura, esto es, CSIF, UGT y CC.OO, para seguir avanzando en medidas que mejoren las condiciones de los empleados públicos.

Manzano ha explicado que el diálogo y la negociación con los sindicatos ha sido "permanente" y, ha recordado, que durante estos tres años de gobierno se han conseguido grandes acuerdos como el abono de todas las subidas salariales acordadas, así como el incremento salarial del 2% de 2020 que dejó sin pagar el anterior gobierno socialista, siendo los empleados públicos extremeños los únicos del país que no lo recibieron, "acuerdos que han supuesto 400 millones de euros en mejoras salariales".

En este sentido, la consejera ha recordado que de cara a 2027 "está prevista una subida salarial del 5%, algo que va a suponer más de 164 millones de euros y a los que también hay que sumar los 8 millones de euros del tercer pago del 2% de 2020".

Asimismo, además de las medidas retributivas Manzano ha indicado que "hemos actualizado decretos que llevaban 18 años sin hacerlo como el de indemnizaciones con el que el pago del gasto por kilometraje ha pasado de 0,22 euros por kilómetro a 0,26 euros por kilómetro; o el decreto de teletrabajo que permite poder pedir esta medida durante todo el año y facilita la conciliación de la vida familiar y laboral", ha explicado.

La consejera ha reiterado que la equiparación salarial es un objetivo que comparte el Ejecutivo regional y ha emplazado a los sindicatos a seguir hablando y avanzando con los representantes de los trabajadores con propuestas en mesa sectorial.

PRIMERA TOMA DE CONTACTO

"La de hoy es una reunión de primera toma de contacto en la que se han puesto cifras encima de la mesa de acuerdo al presupuesto con el que cuenta nuestra Comunidad Autónoma", ha señalado.

En este sentido, la consejera, que ha estado acompañada en la reunión por el director general de Función Pública, Hugo Curiel, ha remarcado que la negociación continúa y que el gobierno regional sigue con su voluntad de llegar a acuerdos como lo ha hecho hasta ahora.

"Desde que este gobierno llegó, empezamos a corregir diferencias salariales que venían de años atrás. La situación actual de desventaja salarial en la región es consecuencia de la desidia de años del gobierno anterior. El actual Ejecutivo está dedicando grandes esfuerzos presupuestarios a corregir agravios históricos que los empleados públicos extremeños llevaban arrastrando durante mucho tiempo", ha aseverado.

Además, Manzano ha pedido la unión de los sindicatos para reclamar al Estado una financiación justa para Extremadura que proporcione más recursos para nuestra región.

"Extremadura es una comunidad autónoma que merece más recursos para poder garantizar unos servicios públicos de calidad. Tendríamos que estar todos juntos para reclamar esto. Con el nuevo sistema de financiación autonómica Extremadura recibe 0 euros de 21.000 millones de euros. Necesitamos financiación para conseguir los recursos que tanto necesitamos y para que de una vez por todas se haga justicia con los empleados públicos de nuestra región", ha concluido.