Más de mil personas asisten al encuentro literario con Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga en el Teatro Romano de Mérida

Más de mil personas has asistido al encuentro literario celebrado entre el escritor Juan José Millás y el divulgador y antropólogo Juan Luis Arsuaga, en el Teatro Romano de Mérida. El encuentro ha estado organizado por el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura y ha estado moderado por la escritora y periodista de Canal Extremadura Beatriz Mariño.

Este acto se enmarca dentro de las líneas estratégicas desarrolladas por el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, orientadas a promover el hábito lector, fomentar el pensamiento crítico y acercar la literatura y el conocimiento a toda la ciudadanía. Estos objetivos contemplan la realización de actividades culturales como la realizada, que buscan que el público conecte con autores y pensadores de reconocido prestigio.

En este sentido, la iniciativa denominada 'Palabras Mayores', en la que se encuadra esta actividad, se concibe como un espacio de encuentro entre la ciudadanía y figuras relevantes del panorama cultural e intelectual contemporáneo, en un formato abierto, accesible y de carácter gratuito, que favorezcan la participación sin barreras y contribuya a democratizar el acceso a la cultura.

La charla protagonizada por Millás y Arsuaga con Beatriz Mariño se ha centrado en las novelas publicadas por ambos: 'La vida contada por un sapiens a un neandertal', 'La muerte contada por un sapiens a un neandertal' y 'La conciencia contada por un sapiens a un neandertal'.

Estas obras constituyen un referente contemporáneo dentro del panorama divulgativo y literario en lengua española, al ofrecer un diálogo brillante, accesible y profundamente humano entre ciencia y literatura. Así, y a través de la conversación entre ambos autores, estas publicaciones abordan cuestiones esenciales de la existencia humana como el origen de la vida, el sentido de la muerte y la naturaleza de la conciencia, logrando acercar al público general conocimientos complejos mediante un lenguaje cercano, sugestivo y de gran valor narrativo.

El impacto de estos libros, que trasciende el ámbito estrictamente literario, les ha permitido convertirse en una herramienta fundamental para el fomento de la lectura, ya que han logrado generar interés, curiosidad y reflexión en lectores de muy diversos perfiles, desde jóvenes hasta adultos, incluyendo aquellos que habitualmente no se aproximan a textos científicos. Su capacidad para tender puentes entre disciplinas y su éxito entre el público los ha convertido en instrumentos idóneos para impulsar el hábito lector y la conversación en torno a los libros.

La celebración de este encuentro en un espacio tan emblemático como el Teatro Romano de Mérida ha permitido reforzar, además, el carácter simbólico y cultural de la propuesta, vinculando el legado histórico de Extremadura con el pensamiento contemporáneo.

Esta charla ha permitido un contacto directo entre los autores y los lectores generando una experiencia que incentiva la lectura, así como la creación de vínculos emocionales con la cultura escrita y sus autores, permitiendo, además, acercar el conocimiento, la literatura y el pensamiento a la ciudadanía de Extremadura en un formato abierto, inclusivo y de gran calidad.