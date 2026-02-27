Mägo de Oz, La Cabra Mecánica, Mojinos Escozíos y Albertucho encabezan el Rock N’Blues Festival de Don Benito

MÚSICA

El Rock N’Blues Festival celebrará su decimoquinta edición los días 28 y 29 de agosto en Don Benito bajo el lema 'Música en Estado Puro', con un cartel que encabezan Mägo de Oz, Mojinos Escozíos y Albertucho, entre otros.

Según ha informado hoy la organización, la cita combinará la sesión vermú del sábado en el parque Tierno Galván, de 13:00 a 18:30 horas, con los conciertos de tarde-noche en el Recinto Las Arenas, donde la actividad comenzará a partir de las 20:00 horas.

El festival reunirá propuestas que abarcan del metal celta al rock urbano, el pop rock, el swing o la rumba, con nombres como La Cabra Mecánica, Efecto Mariposa, Drugos, Luback, Willy Wylazo, Trouper’s Swing Band y Fever Band.

Asimismo, la organización ha activado una oferta especial de lanzamiento con precios promocionales a través de la web oficial del evento para esta cita, consolidada como uno de los referentes musicales del verano en Extremadura.

El Rock N’ Blues Festival convertirá así a la localidad pacense en punto de encuentro para los aficionados al rock estatal durante dos jornadas de conciertos en distintos espacios de la ciudad.

