La Junta de Extremadura impulsa el proyecto del Hotel Palacio de Godoy en Cáceres con los Incentivos Regionales

La directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez Casado, ha intervenido este martes en Cáceres en el acto de finalización de inversiones y presentación del expediente de Incentivos Regionales concedido al Hotel Palacio de Francisco Godoy, un proyecto que ha supuesto una inversión total de 11.763.200 euros y que ha recibido una subvención a fondo perdido de 3.764.224 euros, financiada con los Fondos Feder.

Durante su intervención, Celina Pérez ha puesto en valor "la importancia del acompañamiento que realiza la Junta de Extremadura, para que proyectos estratégicos como este puedan materializarse en nuestra región".

La directora ha señalado que "el papel del Ejecutivo autonómico es clave en la promoción, tramitación y seguimiento de estas ayudas estatales, facilitando que la inversión llegue a Extremadura y se traduzca en empleo y desarrollo".

El proyecto ha permitido la recuperación de uno de los inmuebles más representativos del centro histórico de Cáceres, reforzando el atractivo turístico y patrimonial de la ciudad. La actuación ha conllevado una inversión global de 11,7 millones de euros y contempla la creación de 47 puestos de trabajo fijos vinculados a la actividad del establecimiento.

Los Incentivos Regionales son ayudas a fondo perdido destinadas a la creación de nuevos establecimientos y la ampliación o modernización de actividades productivas, siempre que no se trate de meras inversiones de reposición.

En Extremadura, la Dirección General de Empresa actúa como órgano gestor y responsable de la tramitación de los expedientes en coordinación con la Administración General del Estado.

Asimismo, Celina Pérez ha subrayado el compromiso de la Junta con el proyecto, recordando que el 35% del capital social pertenece a Extremadura Avante, lo que refuerza la implicación directa del Ejecutivo autonómico en iniciativas estratégicas para el desarrollo regional.