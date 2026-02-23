Extremadura es la CCAA donde más subió el gasto en bebidas energéticas en 2025, un 56 %

Extremadura es la comunidad autónoma donde más ha aumentado el gasto en bebidas energéticas en 2025, un 56,6 por ciento, seguida de Asturias, con un 56 por ciento, y a más distancia de Galicia, con un 20,5.

Las bebidas energéticas han estado en el foco del debate por su regulación en diferentes comunidades autónomas; se trata de un segmento del competitivo mercado de las bebidas en auge, cuyas ventas en valor han crecido un 38,7 % en España en cuatro ejercicios hasta rozar los 300 millones en 2025.

Así se desprende de los datos la consultora Circana a cierre de ejercicio que señalan que, solo el año pasado, los españoles compraron 105 millones de litros de estas bebidas, un 13,7 % más que hace un año.

El presupuesto para adquirir estas bebidas en supermercados e hipermercados fue de 298,4 millones de euros, un 15 % más que un año antes.

En cuanto a su precio, se ha incrementado apenas 1,2 % -según Circana-, muy por debajo de la media de la cesta de la compra que se encareció un 3 % en 2025 y de las bebidas no alcohólicas que, en términos generales, subieron un 6,1 %, de acuerdo a los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE).