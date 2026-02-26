Los precios industriales bajan un 1,3% en enero en Extremadura en tasa interanual

El Índice de Precios Industriales (IPRI) ha bajado un 1,3 por ciento en Extremadura en enero respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, en cuanto a la variación mensual, los precios industriales han subido un 0,7 por ciento en enero con respecto al pasado mes de diciembre.

En el conjunto del país, los precios industriales han disminuido un 2,9 por ciento en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa una décima superior a la de diciembre, por la evolución de los precios energéticos.

Con la tasa interanual del primer mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena tres meses en negativo.

La moderación de la inflación industrial en enero ha sido consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que han elevado su tasa anual tres décimas, hasta el -10,6 por ciento, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en enero de 2025. También han descendido los precios del refino de petróleo, frente al alza que experimentaron un año antes.

Por contra, los bienes de consumo no duradero han recortado cuatro décimas su tasa interanual en enero, hasta el 0,8 por ciento, a causa del descenso de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, que se incrementaron en enero del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales han presentado en enero una tasa del 0,8 por ciento, la misma que en el mes anterior y 3,7 puntos por encima del índice general.